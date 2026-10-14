Venerdì 13 novembre “Dal Ripostiglio al Palcoscenico” al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Venerdì 13 novembre, alle ore 20.45, il Teatro Apollo di Lecce ospita il secondo appuntamento della 57a Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, con uno spettacolo fuori dagli schemi: “Dal Ripostiglio al Palcoscenico”. Protagonisti il clarinettista Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, e i Musica da Ripostiglio, formazione tra swing, canzone d’autore e teatralità.

È un incontro tra due realtà musicali solo apparentemente lontane: da una parte la grande tradizione del concertismo classico rappresentata da uno dei più apprezzati clarinettisti italiani, dall’altra l’energia, l’ironia e la capacità scenica di una band che negli ultimi anni ha portato il proprio originale universo musicale sui palcoscenici di importanti teatri e festival italiani.

Il risultato è una scaletta dissacrante, ironica e imprevedibile, costruita sul dialogo tra linguaggi diversi. Il clarinetto di Meloni si confronta con il sound dei Musica da Ripostiglio in un programma che attraversa musica classica, jazz, ritmi latini e tradizione klezmer, in un continuo gioco di contaminazioni e sorprese.

Fabrizio Meloni è primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984. Vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, tra cui la Primavera di Praga e il Concorso di Monaco, ha collaborato con alcuni tra i più importanti interpreti della scena internazionale, tra cui Bruno Canino, Alexander Lonquich, Michele Campanella, András Schiff, Friedrich Gulda e Mario Brunello. Sotto la direzione di Riccardo Muti ha inciso il Concerto per clarinetto K. 622 di Mozart con l’Orchestra Filarmonica della Scala. La sua attività concertistica e discografica spazia dal repertorio classico a quello contemporaneo e comprende numerose tournée internazionali.

Nato nel 2009, Musica da Ripostiglio è formato da Luca Pirozzi (voce, chitarra e banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni). La formazione ha sviluppato negli anni un linguaggio personale che mescola swing, musica d’autore, ritmi internazionali e teatralità, conquistando un ruolo originale nel panorama musicale e teatrale italiano. Il gruppo ha accompagnato in scena attori come Pierfrancesco Favino, Sergio Rubini e Rocco Papaleo, partecipando a spettacoli teatrali e produzioni che hanno portato la loro musica sui principali palcoscenici italiani.

“Dal Ripostiglio al Palcoscenico” nasce così dall’incontro tra l’eleganza e la tecnica del grande concertismo e la dimensione più giocosa e teatrale della musica d’intrattenimento: un concerto nel quale il confine tra generi si fa sottile e ogni brano può diventare l’occasione per una nuova sorpresa.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

Luca Pirozzi – Zan Zarà

Luca Pirozzi – L’orchestrina da ripostiglio

Luca Pirozzi – Volo yiddish

Astor Piazzolla – Oblivion

Pixinguinha – Descendo a serra

Bela Kovacs – Sholem-alekhem rov Feidman!

Pixinguinha – Um a zero

Buddy De Franco – Jazz for clarinet

PREZZI BIGLIETTI – FASCIA A (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzioni** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

Laboratorio: Bambino € 8 e Adulto con tariffa Convenzioni

Novità! Promo Bimbi e Family 1+1: per questo spettacolo di Fascia A i bambini e i ragazzi fino a 16 anni compiuti pagano 8 € in tutti i settori. Per un adulto accompagnatore è prevista la tariffa Convenzioni.

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzioni** € 200 | Speciale*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzioni** € 160 | Speciale*** € 120

Loggione:

Intero € 120, Ridotto* Convenzioni** e Speciale*** € 90

Per l’abbonamento online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 3,50.

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 57^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 26-27 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio “Fisico” e come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 13 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l’accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.