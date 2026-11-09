Domenica 29 novembre il pianista Giuseppe Albanese al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Dalle sale da ballo della Vienna ottocentesca alle atmosfere della Spagna, attraverso alcune delle pagine più brillanti e virtuosistiche del repertorio pianistico: “Passioni danzanti: da Vienna a Granada” è il titolo del concerto che vedrà protagonista Giuseppe Albanese, tra i più affermati pianisti italiani della sua generazione, domenica 29 novembre alle ore 18 al Teatro Apollo di Lecce, per la 57a Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina.

Un programma costruito intorno al tema della danza, intesa non soltanto come movimento e ritmo, ma come espressione di carattere, passioni e identità musicali. Il percorso prende avvio dalla tradizione tedesca con Carl Maria von Weber, del quale sarà eseguito il celebre Invito alla danza op. 65 nella trascrizione di Carl Tausig, seguito dalla Sonata n. 1 op. 24. La seconda parte conduce invece verso la Spagna attraverso le pagine di Enrique Granados, con due brani dalle Goyescas, e di Isaac Albéniz, con Triana e Navarra, per concludersi con il brillante Capriccio spagnolo di Moritz Moszkowski.

Ne emerge un itinerario che collega Vienna e Granada, mettendo a confronto mondi musicali differenti ma accomunati dalla centralità della danza e dal virtuosismo pianistico. Dall’eleganza della tradizione mitteleuropea alle atmosfere, ai ritmi e ai colori della musica spagnola, il concerto offre ad Albanese l’occasione di attraversare repertori di grande fascino e difficoltà tecnica.

Giuseppe Albanese è tra i pianisti italiani più apprezzati della sua generazione. Vincitore del Premio Venezia nel 1997, del premio speciale al Concorso Busoni e del primo premio al Vendôme Prize nel 2003, ha sviluppato una prestigiosa carriera internazionale, esibendosi in importanti sale e istituzioni tra Europa, Stati Uniti e Asia, dal Konzerthaus di Berlino al Mozarteum di Salisburgo, dalla Salle Cortot di Parigi alla Filarmonica di San Pietroburgo. In Italia ha suonato per le principali istituzioni concertistiche e per tutte le Fondazioni Liriche, collaborando con direttori quali Roberto Abbado, James Conlon, Jeffrey Tate, Daniel Oren, Donato Renzetti e Juraj Valčuha. È inoltre protagonista di una significativa attività discografica: dal 2014 è artista Deutsche Grammophon, etichetta per la quale ha pubblicato, tra gli altri, Fantasia, Après une lecture de Liszt e Invitation to the Dance, quest’ultimo dedicato proprio al repertorio legato alla danza.

La sua attività artistica si affianca a una solida formazione umanistica: Albanese è laureato in Filosofia con il massimo dei voti e la lode ed è attualmente docente di Pianoforte al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena.

Con “Passioni danzanti: da Vienna a Granada”, Giuseppe Albanese porta dunque al Teatro Apollo un programma nel quale il pianoforte diventa strumento per raccontare epoche e culture diverse, seguendo il filo della danza e della sua capacità di trasformarsi in musica, dal mondo viennese alle suggestioni della Spagna.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

C. M. V. Weber/C. Tausig – Invito alla danza op. 65

C. M. V. Weber, Sonata n° 1 op. 24

* * *

E. Granados – da “Goyescas”, n. 1 e 4

I. Albéniz – Triana e Navarra

M. Moszkowski – Capriccio spagnolo

PREZZI BIGLIETTI – FASCIA A (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzioni** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

Laboratorio: Bambino € 8 e Adulto con tariffa Convenzioni

Novità! Promo Bimbi e Family 1+1: per questo spettacolo di Fascia A i bambini e i ragazzi fino a 16 anni compiuti pagano 8 € in tutti i settori. Per un adulto accompagnatore è prevista la tariffa Convenzioni.

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzioni** € 200 | Speciale*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzioni** € 160 | Speciale*** € 120

Loggione:

Intero € 120, Ridotto* Convenzioni** e Speciale*** € 90

Per l’abbonamento online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 3,50.

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 57^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 26-27 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

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CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 13 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l’accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.