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Lo spazio dei suoniSpettacoli

Inaugurazione della 57a Stagione della Camerata Musicale Salentina, domenica 25 ottobre Leonardo Colafelice e l’Orchestra Filarmonica Pugliese

Domenica 25 ottobre al Teatro Apollo di Lecce Leonardo Colafelice protagonista del Concerto n. 2 di Chopin con l'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Pasquale Iannone. In programma anche la Settima Sinfonia di Beethoven

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