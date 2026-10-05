Inaugurazione della 57a Stagione della Camerata Musicale Salentina, domenica 25 ottobre Leonardo Colafelice e l’Orchestra Filarmonica Pugliese

LECCE – Sarà il pianoforte di Leonardo Colafelice a inaugurare la 57ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, domenica 25 ottobre alle ore 18 al Teatro Apollo di Lecce. Il pianista pugliese sarà protagonista del Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Fa minore op. 21 di Fryderyk Chopin, insieme all’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta per l’occasione da Pasquale Iannone.

A completare il programma sarà la Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven, una delle pagine più celebri del repertorio sinfonico del compositore tedesco.

Un concerto che mette a confronto due modi profondamente diversi di intendere il rapporto tra pianoforte e orchestra. Il Secondo Concerto di Chopin, composto tra il 1829 e il 1830, appartiene agli anni della giovinezza del compositore e porta al centro dell’opera la dimensione lirica e virtuosistica del pianoforte. Il Maestoso iniziale introduce un primo movimento di grande respiro, seguito dal celebre Larghetto, pagina di intensa cantabilità e intimità, per arrivare all’Allegro vivace conclusivo, caratterizzato da brillantezza e slancio ritmico.

Con la Settima Sinfonia, Beethoven propone invece una delle sue opere più energiche e ritmicamente incisive. Composta tra il 1811 e il 1812 e presentata per la prima volta a Vienna nel 1813, la Sinfonia si distingue per la centralità del ritmo, che attraversa tutti e quattro i movimenti e raggiunge particolare evidenza nell’Allegretto, una delle pagine più note dell’intero repertorio beethoveniano.

Protagonista al pianoforte Leonardo Colafelice, il cui talento è stato riconosciuto anche da grandi protagonisti del pianismo internazionale: nel 2013 Martha Argerich, dopo averlo ascoltato, lo definì un pianista e musicista “favoloso”, mentre già nel 2008 Aldo Ciccolini aveva sottolineato le sue eccezionali qualità virtuosistiche, riconoscendogli una maturità musicale non comune per la sua età.

Colafelice, docente di pianoforte al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, è tra i pianisti italiani della sua generazione ad aver costruito una significativa carriera internazionale. Artista pluripremiato in svariati concorsi, ha collaborato con importanti orchestre internazionali, tra cui The Cleveland Orchestra e Israel Philharmonic Orchestra, ed ha suonato nelle principali sale da concerto di Europa, Stati Uniti, Canada, Cina, Sud America e Medio Oriente.

L’Orchestra Filarmonica Pugliese, patrocinata da Regione Puglia e Ministero della Cultura, è stata riconosciuta nel 2025 come Nuova Orchestra Territoriale (pre-ICO). Ha suonato in importanti teatri italiani e internazionali, tra cui il Mozarteum di Salisburgo e la Philharmonie di Berlino, e vanta sei incisioni discografiche. Sul podio sarà Pasquale Iannone, pianista e didatta di fama internazionale, allievo di Aldo Ciccolini e vincitore di numerosi concorsi. Attivo nelle principali sale da concerto di Europa, Stati Uniti e Asia, Iannone ha debuttato come direttore d’orchestra nel 2024.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina ( in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

F. Chopin, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Fa minore, op. 21;

Maestoso

Larghetto

Allegro vivace

L. V. Beethoven, Sinfonia n. 7

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzioni** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

Laboratorio: Bambino € 8 e Adulto con tariffa Convenzioni

Novità! Promo Bimbi e Family 1+1: per questo spettacolo di Fascia A i bambini e i ragazzi fino a 16 anni compiuti pagano 8 € in tutti i settori. Per un adulto accompagnatore è prevista la tariffa Convenzioni.

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzioni** € 200 | Speciale*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzioni** € 160 | Speciale*** € 120

Loggione:

Intero € 120, Ridotto* Convenzioni** e Speciale*** € 90

Per l’abbonamento online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 3,50.

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 57^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 26-27 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

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CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 13 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l’accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.