“Acqua e Zucchero” apre la Stagione teatrale 2026/27 del Comune: al Paisiello Clio Evans e Lele Spedicato

LECCE – La diagnosi di una malattia cambia gli equilibri di una famiglia, impone nuove abitudini e apre scenari difficili da affrontare. Ma può diventare anche il punto di partenza di un racconto capace di trasformare la paura in consapevolezza. È il percorso al centro di Acqua e Zucchero, lo spettacolo con cui sabato 7 novembre, alle ore 21, si apre al Teatro Paisiello la Stagione teatrale 2026/27 del Comune di Lecce, realizzata in collaborazione con Puglia Culture.

In scena Clio Evans e Lele Spedicato, protagonisti di un lavoro che affronta il diabete di tipo 1 attraverso un linguaggio che alterna dimensione emotiva, suggestioni visionarie e momenti di ironia.

La vicenda prende avvio dalla paura e dal disorientamento di una famiglia dopo la diagnosi e si sviluppa tra ricordi, situazioni surreali e figure simboliche come Diabete e Insulina, legati da un rapporto inevitabile e conflittuale. Tra realtà e incubo emerge progressivamente la voce della protagonista e ciò che significa convivere con la malattia, in un percorso che conduce dal disagio alla consapevolezza, fino a un finale inaspettato.

Autrice e interprete dello spettacolo, Clio Evans è un’attrice e scrittrice romana che ha maturato esperienze tra teatro, televisione e cinema. Tra i suoi lavori teatrali figura Dignità Autonome di Prostituzione, il progetto ideato da Luciano Melchionna. Nel 2022 ha pubblicato con il marito Destini – Due cuori e la vita che vince, libro scritto insieme a Emanuele Spedicato nel quale i due raccontano le esperienze personali e le prove che hanno segnato il loro percorso.

Al suo fianco Lele Spedicato, musicista salentino e storico chitarrista dei Negramaro, tra le band più rappresentative del rock italiano. Oltre a essere in scena, Spedicato firma le musiche originali, che accompagnano la narrazione e ne amplificano la componente emotiva.

La supervisione artistica è di Pino Strabioli, attore, regista e conduttore televisivo, mentre la regia porta la firma di Riccardo D’Alessandro.

Con Acqua e Zucchero la stagione leccese prende il via da una storia che porta sulla scena un’esperienza individuale e familiare per trasformarla in occasione di racconto e condivisione. Teatro e musica diventano così gli strumenti per avvicinarsi a una condizione complessa attraverso le paure, i cambiamenti e la progressiva costruzione di una nuova consapevolezza.

La stagione

Dopo l’apertura del 7 novembre al Teatro Paisiello con Acqua e Zucchero, la stagione proseguirà il 17 novembre al Teatro Apollo con Gianfelice Imparato ne Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, per la regia di Leo Muscato; il 1° dicembre all’Apollo con Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini in Breaking Brecht; il 15 dicembre all’Apollo con Emilio Solfrizzi in Falstaff. L’arte di farla franca. Nel nuovo anno, il 14 gennaio all’Apollo arriveranno Federica Luna Vincenti e Alessio Vassallo ne Il ritratto di Dorian Gray, seguiti il 19 gennaio, sempre all’Apollo, da Alessandro Haber ne Le ultime lune. Il 29 gennaio al Paisiello sarà la volta di Pino Ingrosso con Serenate sincere e il 5 febbraio, ancora al Paisiello, di Lorenzo Paladini e Miriana Moschetti con Ego, Ego, Ego…. Si torna all’Apollo il 18 febbraio con Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli in Cari genitori, il 25 febbraio con Massimo Venturiello ne La Mandragola e il 5 marzo con Vincenzo Pirrotta ne Il commissario Montalbano. L’11 marzo al Paisiello sarà in scena Carla Guido con Kirie, mentre il 17 marzo all’Apollo arriverà Nello Mascia ne La rigenerazione. Seguono i due appuntamenti fuori abbonamento, entrambi all’Apollo: Massimiliano Gallo con Malinconico. Moderatamente felice il 19 marzo e Tosca con Feminae a Teatro il 9 aprile. Nel mezzo, il 3 aprile al Paisiello, Salvatore Cosentino presenterà Giardinieri del dolore. Gli ultimi due appuntamenti saranno il 16 aprile al Paisiello con Ippolito Chiarello in Unouno. La cantata dell’eroe e il 22 aprile all’Apollo con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri in Le nostre donne.