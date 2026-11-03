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Spettacoli

“Acqua e Zucchero” apre la Stagione teatrale 2026/27 del Comune: al Paisiello Clio Evans e Lele Spedicato

Sabato 7 novembre, alle ore 21, uno spettacolo che intreccia teatro, musica e immaginazione per raccontare il diabete di tipo 1 attraverso una storia familiare, tra smarrimento, ironia e consapevolezza. Testo di Clio Evans, supervisione artistica di Pino Strabioli e regia di Riccardo D'Alessandro