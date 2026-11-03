“Sembravamo dei fenomeni”, Di Francesco si assume le responsabilità. Là tegole Monteiro è l’ennesima

LECCE – “Sembravamo dei fenomeni”. Le parole di Eusebio Di Francesco che ricorda di tenere i piedi per terra e richiama l’ambiente del Lecce alla realtà. Dopo la sconfitta contro il Genoa di domenica, il tecnico giallorosso non ha nascosto l’amarezza per il risultato negativo e punta il dito anche agli eccessi di entusiasmo che avevano accompagnato la squadra appena quindici giorni fa. “I livelli alla lunga vengono fuori e dobbiamo essere consapevoli che fino alla fine bisogna lottare per la salvezza”.

Un bagno di realismo per una squadra che, nonostante prestazioni a tratti convincenti, continua a raccogliere troppo poco. “Le prestazioni ci sono ma mancano i risultati. Mi voglio assumere le mie responsabilità per farmi capire meglio. Non basta saper reagire, bisogna impattare meglio le partite”, ha aggiunto Di Francesco, consapevole che la strada verso la salvezza sarà ancora lunga e complicata.

E come se non bastassero le difficoltà sul campo, per il Lecce arriva anche un’altra tegola. Joel Monteiro si ferma per una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. L’attaccante svizzero, uscito anzitempo nella gara contro il Genoa, salterà la trasferta di Torino e potrebbe tornare a disposizione soltanto dopo la sosta per le nazionali di metà novembre.