Centenaria a Matino, il messaggio di auguri del sindaco Toma

Il messaggio del sindaco Toma per gli auguri alla Signora Rita Caggiula, centenaria a Matino
“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Matino,
desidero rivolgerle i più sinceri e affettuosi auguri per il compimento del
suo straordinario traguardo di vita.
Nata a Matino il 2 novembre 1926, figlia di Giorgio Caggiula e Rossini
Ottavia, la Sig.ra Rita ha sempre vissuto nella nostra città, legando
indissolubilmente la sua storia a quella della comunità.
La Sua biografia è profondamente segnata dalla cultura del lavoro: seconda di
tre figli, ha svolto fin da giovane l’attività di tabacchina, lavorando con
dedizione fino al 1967 presso vari opifici siti a Matino e testimoniando così
un’epoca d’oro per l’economia agricola e manifatturiera locale.
Nel 1952 ha sposato Salvatore De Cesario, un’unione dalla quale sono nati
cinque figli, cresciuti con immenso affetto e amore. Nel corso degli anni, ha
ricevuto anche la gioia di ben dieci nipoti, nati tra il 1976 e il 2006, e di
due pronipoti.
La Sua vocazione alla cura degli altri e la Sua generosità non si sono mai
esaurite.
Madre attenta e nonna premurosa, vera e propria colonna portante per i suoi
cari, lei rappresenta oggi un luminoso esempio di straordinaria umanità e di
saggezza del cuore per l’intera comunità di Matino.
Un ulteriore attestato del suo legame profondo con la nostra città è
racchiuso nella generosa donazione, da parte della sua famiglia, di
un’abitazione di proprietà divenuta oggi la Casa della Musica: un presidio
culturale e di aggregazione prezioso, dove i giovani di Matino possono
coltivare il talento, imparare a suonare e trovare un punto di riferimento
insostituibile per la loro crescita umana e artistica
Nel rinnovarle i più fervidi auguri per questa magnifica ricorrenza, giungano
a lei e alla sua amata famiglia i sentimenti di più stima e profonda
gratitudine da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini. Buon compleanno, Signora Rita”!
Il Sindaco
Giorgio Salvatore Toma
- AttualitàLe baby gang e la banalizzazione della violenza
- AttualitàUn ragazzo di 2000 anni fa dal Fayum all’Ara Pacis. In mostra la scoperta UniSalento
- AttualitàAl MuSA la sepoltura gravettiana della Grotta delle Veneri di Parabita. Il 5 novembre l’inaugurazione della nuova sezione espositiva
- AttualitàMercoledì 4 novembre Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il programma a Nardò
- AttualitàTartufi, con le piogge decolla la stagione. Attesa per un prodotto di alta qualità nelle aree vocate della Puglia
- AmbienteMeteo di domani 4 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi