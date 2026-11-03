Centenaria a Matino, il messaggio di auguri del sindaco Toma

Il messaggio del sindaco Toma per gli auguri alla Signora Rita Caggiula, centenaria a Matino

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Matino,

desidero rivolgerle i più sinceri e affettuosi auguri per il compimento del

suo straordinario traguardo di vita.

Nata a Matino il 2 novembre 1926, figlia di Giorgio Caggiula e Rossini

Ottavia, la Sig.ra Rita ha sempre vissuto nella nostra città, legando

indissolubilmente la sua storia a quella della comunità.

La Sua biografia è profondamente segnata dalla cultura del lavoro: seconda di

tre figli, ha svolto fin da giovane l’attività di tabacchina, lavorando con

dedizione fino al 1967 presso vari opifici siti a Matino e testimoniando così

un’epoca d’oro per l’economia agricola e manifatturiera locale.

Nel 1952 ha sposato Salvatore De Cesario, un’unione dalla quale sono nati

cinque figli, cresciuti con immenso affetto e amore. Nel corso degli anni, ha

ricevuto anche la gioia di ben dieci nipoti, nati tra il 1976 e il 2006, e di

due pronipoti.

La Sua vocazione alla cura degli altri e la Sua generosità non si sono mai

esaurite.

Madre attenta e nonna premurosa, vera e propria colonna portante per i suoi

cari, lei rappresenta oggi un luminoso esempio di straordinaria umanità e di

saggezza del cuore per l’intera comunità di Matino.

Un ulteriore attestato del suo legame profondo con la nostra città è

racchiuso nella generosa donazione, da parte della sua famiglia, di

un’abitazione di proprietà divenuta oggi la Casa della Musica: un presidio

culturale e di aggregazione prezioso, dove i giovani di Matino possono

coltivare il talento, imparare a suonare e trovare un punto di riferimento

insostituibile per la loro crescita umana e artistica

Nel rinnovarle i più fervidi auguri per questa magnifica ricorrenza, giungano

a lei e alla sua amata famiglia i sentimenti di più stima e profonda

gratitudine da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini. Buon compleanno, Signora Rita”!

Il Sindaco

Giorgio Salvatore Toma