Auto troppo veloci tra le case, allarme nei quartieri a Lecce: si punta a decine di attraversamenti rialzati

LECCE – Il timore dei residenti è lo stesso in più quartieri: uscire di casa, attraversare la strada e trovarsi davanti un’auto che arriva a velocità sostenuta. Da via Massaia a via Monteroni, fino a viale della Libertà, le richieste di sicurezza si moltiplicano e arrivano a Palazzo Carafa anche attraverso raccolte di firme. Il comandante della polizia locale e dirigente della Mobilità, Donato Zacheo, ha dato la propria disponibilità a intervenire, con l’obiettivo di puntare entro il 2027 su decine di nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Occorrerà però fare i conti con le risorse disponibili, le caratteristiche delle strade e i cantieri ancora aperti. Il confronto si è svolto ieri mattina nella commissione Controllo XI, convocata dal presidente Antonio Rotundo per affrontare le segnalazioni degli abitanti di via Massaia. A rappresentare i disagi sono intervenuti Toni Ortensia, Lucia Serviroli, Mariangela Lezzi, Cristina Rapino e Paola Cavalletti. Al centro della protesta, l’efficacia degli interventi già eseguiti: secondo i residenti, le strutture presenti non riescono a scoraggiare chi corre tra le abitazioni.

“I dossi realizzati sono troppo bassi e questo non impedisce agli automobilisti di correre e di mettere in pericolo persone e animali”, ha denunciato Ortensia, chiedendo strutture più alte. Alla paura per la velocità si aggiunge il problema degli allagamenti: “Con queste piogge si sono anche formate pozzanghere di venti centimetri che creano ulteriori problemi. Sono stati investiti diversi gatti”. Due criticità che i cittadini chiedono di affrontare insieme, perché un intervento sulla carreggiata deve garantire la sicurezza senza ostacolare il deflusso dell’acqua. Zacheo ha assicurato un approfondimento sulle opere esistenti: “Nello specifico di via Massaia, io valuterò la proposta dei residenti e cercheremo di capire se qualcosa non va su quelli che sono già stati realizzati”. La prospettiva è inserire ulteriori attraversamenti nel programma collegato al Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, valutando anche eventuali modifiche ai punti già individuati.

“A breve metteremo in campo altri attraversamenti pedonali rialzati”, ha spiegato il comandante. Per Zacheo queste strutture rappresentano lo strumento su cui puntare per contrastare l’alta velocità in ambito urbano, dove l’impiego delle pattuglie e degli autovelox presenta maggiori complessità. La loro realizzazione deve comunque rispettare precise caratteristiche tecniche: gli attraversamenti servono prima di tutto a consentire il passaggio dei pedoni e non possono essere progettati soltanto come ostacoli per frenare le automobili. Le soluzioni cambiano anche in relazione alla velocità prevista sulla strada. In via Massaia, inoltre, bisognerà coordinare gli interventi con la conclusione dei lavori sui sottoservizi. “La strada facilita il ricorso alla velocità. Quando saranno terminati i lavori che sono in corso, cercheremo di intervenire”, ha chiarito il dirigente. Il problema, tuttavia, supera i confini di una singola via. La consigliera di Lecce Città Pubblica, Fabiola Cicirillo, ha richiamato l’attenzione sull’area di via Monteroni: “Le auto sfrecciano”. Una delle residenti presenti ha descritto così la situazione: “Da via Monteroni arrivano sparati a 120 chilometri orari e non rispettano nemmeno il dare precedenza“.

Una denuncia che restituisce la preoccupazione di chi vive nella zona. Su via Monteroni, ha annunciato Zacheo, sono già stati individuati due punti per installare nuovi attraversamenti rialzati. Il capogruppo del Pd, Paolo Foresio, ha invece segnalato le criticità di viale della Libertà e chiesto di approfondire l’esecuzione dei lavori in via Massaia, dove, secondo quanto riferito durante la seduta, gli allagamenti sarebbero peggiorati. Sul viale sono già presenti semafori intelligenti, ha ricordato il comandante, sottolineando però il peso dei comportamenti individuali: “Il problema è l’educazione degli automobilisti”. Le richieste di intervento continuano intanto ad arrivare da diverse parti della città. “Ricevo da varie zone di Lecce diverse raccolte firme che mi chiedono questi attraversamenti pedonali, ma non abbiamo le risorse per accontentare tutti quanti”, ha precisato Zacheo. Il programma per il 2027 dovrà quindi tradurre le segnalazioni in interventi concretamente realizzabili. Per le strade interessate dai cantieri, il passaggio preliminare resta la conclusione delle opere:”Dobbiamo attendere che Enel e Aqp terminino i lavori, poi faremo un sopralluogo per intervenire anche con la nuova segnaletica e nuovi attraversamenti pedonali rialzati”. È su questi impegni che i residenti attendono risposte: attraversamenti sicuri, verifiche sulle strutture già costruite e soluzioni che non aggravino il problema dell’acqua dopo ogni pioggia.