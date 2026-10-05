Nasce “Parola di Palco!” corso gratuito di teatro educativo per bambini e ragazzi

LECCE – Il Comune di Lecce, Assessorato alle Pari Opportunità, presenta “PAROLA DI PALCO!” – il nuovo corso gratuito di teatro educativo.
“Diamo voce a corpo, emozioni e fantasia”
Su iniziativa della Consigliera comunale e Presidente della Commissione Pari Opportunità Lara Cataldo, insieme all’Assessore Andrea Guido, prende avvio il laboratorio presso il Centro Comunale di Via Matera.
“Un progetto pensato per offrire a tutti i bambini e le bambine della città l’opportunità di vivere il teatro come strumento di crescita, inclusione e pari opportunità. Un luogo magico dove cadono le inibizioni, si impara a conoscere il proprio corpo, a dare un nome alle emozioni, a trovare la propria voce e a rispettare quella degli altri.”
*Quando: Tutti i sabati, a partire dal 9 ottobre
– Ore 10:00 – 11:00 | Bambini dagli 8 ai 10 anni
– Ore 11:00 – 12:00 | Ragazzi dagli 11 ai 13 anni
A cura di: Associazione “Oltre il Sipario”
Docenti: Silvia De Lorenzis e Gilberto Attanasi
Il corso è completamente gratuito. I posti sono limitati.
Iscrizioni: È necessario inviare richiesta di partecipazione a firma di entrambi i genitori a: servizi.sociali@comune.lecce.it Info: 392.8792559
“Crediamo che garantire l’accesso alla cultura e alla formazione fin da piccoli sia il modo più concreto per costruire una comunità più giusta e più inclusiva.”
Andrea Guido – Assessore e Lara Cataldo – Consigliera comunale, Presidente Commissione Pari Opportunità
- AttualitàFocus sulla Gestione Economico-Finanziaria degli enti locali: si chiude con successo il corso per amministratori promosso dalla Provincia
- AmbientePrende il via il corso per Piccole Guardie Zoofile: educare i bambini al rispetto degli animali e dell'ambiente
- AttualitàSGM, Comune di Lecce e Prefettura di Lecce insieme per il calendario "Mai fuori posto"
- AttualitàGiornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per il 25 novembre un nuovo progetto di sensibilizzazione di SGM
- Arte e dintorniSabato 10 ottobre al Museo Castromediano di Lecce la mostra "Birds of Passage"
- PoliticaForo Boario, ricorso al Tar ed esposto ai carabinieri contro il megaparcheggio: il Pd si schiera con i residenti