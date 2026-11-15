Dalla classe a Matera: il “Turismo delle radici” in un’intervista

Il turismo delle origini è uno dei fenomeni più interessanti del settore: un viaggiatore mosso da un legame emotivo e culturale, che cerca i piccoli borghi e le aree interne invece delle mete di massa. Se ne è parlato in occasione della quinta edizione di Roots-IN, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini, ospitata come di consueto nella città dei Sassi.

Due giorni di incontri, workshop e laboratori al Centro Congressi UNA Hotels MH di Matera, promossi da APT Basilicata ed ENIT in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: un appuntamento che ha confermato il proprio ruolo di riferimento per il settore.

L’edizione di quest’anno, fortemente improntata al concetto di dialogo, ha visto la partecipazione di buyer internazionali provenienti da aree strategiche come Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Australia e Messico, affiancati da decine di seller italiani. Un programma fitto di laboratori, talk e sessioni B2B ha messo in luce la specificità del turista delle radici, motivato da un profondo legame emotivo e culturale e spesso orientato verso i piccoli borghi e le aree interne. Al centro della riflessione, il potenziale degli 80 milioni di italo-discendenti nel mondo e la trasformazione dei territori in “destinazioni umane”.

Grande attenzione è stata dedicata anche ai temi della formazione e della costruzione di un’accoglienza basata sulle relazioni. Ed è in questo contesto che l’11 novembre l’ITE “A. De Viti De Marco” di Casarano è stato invitato a relazionare sul progetto disciplinare curriculare “Turismo delle Radici”, primo esempio di progettualità scolastica in Italia. Nella Sala Corbezzolo sono saliti gli studenti delle classi V A e V B dell’indirizzo turistico, accompagnati dalle docenti Irene Costa e Rosa Maria Dell’Erba, che hanno esposto una sintesi multimediale del loro lavoro triennale e si sono interfacciati con interlocutori universitari e istituzioni. Intervistati sul loro percorso, i ragazzi hanno dimostrato maturità, preparazione e capacità di sintesi critica, con esempi di vita vissuta e tutte le competenze acquisite negli anni del progetto contestualizzate sul palco.

Abbiamo chiesto alle due docenti di raccontarci cosa significa portare un triennio di lavoro all’interno di una manifestazione internazionale.

Professoressa Costa, cosa ha significato per i suoi studenti presentare a Matera un percorso nato tra i banchi di scuola?

Portare il proprio progetto a Matera, nell’ambito di Roots-In, ha permesso ai nostri studenti di comprendere che le idee sviluppate a scuola possono uscire dalle aule, incontrare il territorio e diventare occasioni concrete di dialogo e condivisione. È stato anche un modo per sentirsi protagonisti, acquisire fiducia nelle proprie capacità e comprendere il valore delle proprie radici come elemento di identità e di apertura verso il mondo.

E sul piano didattico, quale competenza ritiene che questo percorso abbia consolidato di più?

Ritengo che la competenza maggiormente consolidata sia stata quella di imparare a progettare e comunicare in modo consapevole, collegando conoscenze diverse e trasformandole in un’esperienza concreta. Il percorso ha favorito soprattutto la capacità di lavorare in gruppo, di sviluppare un pensiero critico e di leggere il territorio attraverso la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni.

Professoressa Dell’Erba, perché il turismo delle radici è un tema così importante per una scuola del Salento?

Il Salento è di fatto uno dei territori con maggiori possibilità attrattive dal punto di vista del turismo per molte caratteristiche, tuttavia per ciò che attiene agli itinerari tematici c’è la necessità di un’offerta più strutturata. La progettualità del Turismo delle radici è specifica: si tratta di itinerari volti all’accoglienza degli italo-discendenti originari del Salento che comprendono molteplici aspetti dell’offerta turistica. La nostra scuola è attiva nella strutturazione di percorsi che includono il turismo religioso, il turismo dei Cammini, percorsi paesaggistici, la sosta nelle botteghe artigiane e luoghi e attività economiche significative per la comunità. Il progetto e gli itinerari dei nostri studenti dell’indirizzo turistico sono stati molto apprezzati e inclusi di fatto nella via Francigena e invitati a partecipare agli eventi annuali della Public History curata da docenti dell’Università del Salento.

Qual è, secondo lei, il messaggio che i suoi studenti hanno portato a casa da Matera?

La presenza composita degli operatori presenti: da funzionari del MAECI, a docenti universitari, a responsabili di progetti di accoglienza sul territorio sicuramente hanno suggerito una dimensione professionalizzante a breve termine e dunque un impegno progettuale spendibile già nei Percorsi delle Competenze Trasversali per l’Orientamento. Il convegno di Matera ha dato ai nostri studenti un’occasione unica per promuovere la loro terra in una dimensione identitaria.

A Matera il De Viti De Marco di Casarano ha portato qualcosa che va oltre un progetto didattico: giovani capaci di prendere la parola sul futuro del proprio territorio. Il confronto con importanti interlocutori ha offerto agli studenti l’occasione di misurare il valore del lavoro svolto e di riconoscersi non soltanto come destinatari della formazione, ma come persone in grado di contribuire con idee, conoscenze e proposte.

In questa esperienza si riconosce il valore di una scuola che costruisce possibilità. Una scuola in cui conoscere il Salento significa anche imparare a leggerne le potenzialità, ascoltarne le storie e immaginare nuovi modi per valorizzarle. Il percorso del De Viti De Marco mette in relazione la preparazione professionale con la consapevolezza di appartenere a una comunità: due dimensioni che, insieme, possono aiutare i ragazzi a compiere scelte più autonome e a dare forma alle proprie aspirazioni. In questo percorso, la dirigente scolastica Rosaria De Marini ha rappresentato un punto di riferimento, sostenendo il progetto e credendo nel valore di un’esperienza capace di aprire la scuola al territorio e al mondo. Il risultato più significativo non si esaurisce, dunque, nella partecipazione a un appuntamento internazionale. Sta nel passaggio dai contenuti studiati alla responsabilità di presentarli, sostenerli e discuterli fuori dall’aula.È il che il lavoro delle docenti e l’impegno degli studenti acquistano una forza concreta: quando ciò che si apprende diventa una voce da far ascoltare, una competenza da mettere alla prova, una possibilità da esplorare.

De Viti De Marco lancia così un messaggio che parla ai giovani e al territorio: il futuro di una comunità dipende anche dalle opportunità che si offrono ai suoi ragazzi e dalla fiducia che ripone nelle loro capacità. Le radici raccontano da dove veniamo. Il compito della scuola è farci scoprire fin dove possiamo arrivare.