In ricordo di Vito Fazzi

Nel febbraio del 1903 il Dr. Vito Fazzi, candidato proposto dall’Associazione radicale, fu proclamato deputato nel Collegio di Lecce.

Nella Emeroteca Salentina, al primo piano della Biblioteca Provinciale Nicola Bernardini, ho rinvenuto il manifesto che gli strilloni affissero per le vie cittadine.

Quel giorno, stando al Corriere Meridionale (27 febbraio 1903), un corteo imponente di circa tremila persone, “senza avere una parola di scherno pei vinti, senza levare un grido incomposto, senza mai trascendere in nulla”, traversando le vie principali della città, si recò sotto casa del deputato radicale per acclamarlo.

Vito Fazzi, nato a Melpignano nel 1851, brillante studente del Liceo “Giuseppe Palmieri”, fu un illustre medico chirurgo, il cui busto di marmo (in foto), per iniziativa unanime dell’Ordine dei Medici, fu scolpito nel 1922 dal genio del Maestro Eugenio Maccagnani.

Quel busto è ben visibile all’ingresso dell’ospedale cittadino, tra quelle corsie che lo videro instancabile soccorritore degli umani dolori.

Vito Fazzi fu non solo un insigne chirurgo, ma anche un assoluto protagonista della vita politica: Consigliere comunale e provinciale, Presidente del Consiglio provinciale e Deputato per tre legislature.

Il 25 ottobre 1913 “La Provincia di Lecce” pubblicò la lettera a firma di Francesco Rubichi, illustre Principe del Foro, indirizzata a Luigi Paladini, Presidente dell’Unione Radicale Popolare, per testimoniare il voto a favore del Fazzi nella competizione politica che lo contrapponeva a Giuseppe Pellegrino, già Sindaco della città di Lecce.

Vale la pena rievocare quell’attestazione di stima: “Ho ammirato sempre in Vito Fazzi il temperamento politico che si distacca come un bagliore di fiamma viva sullo sfondo grigio e uggioso della vita politica meridionale. Deputato ha dato prova di fiera indipendenza verso il Governo: uscito dalla Camera seppe resistere all’offerta di un vicino Collegio elettorale che a voti unanimi lo designava candidato, preferendo ad una vittoria sicura la battaglia aspra e incerta sul posto dove il dovere lo chiamava, dando col suo sacrificio il più alto attestato di stima e di affetto agli antichi elettori: esempio unico di abnegazione e di correttezza”.

“Cadde”, sottolineò il Rubichi, “e mai caduta fu più gloriosa. Ora si ripresenta ai suffragi dei suoi concittadini senza avere mutato di atteggiamento, sdegnoso di ogni aiuto che non sia quello proveniente dalla libera coscienza degli elettori. E soprattutto egli si offre alla lotta senza il presidio di strane alleanze le quali sono un pericolo per la futura libertà di pensiero e di azione dell’eletto”. “Perché”, aggiunse, “è nell’indole di questi alleati di non dare mai niente per niente qualunque sia l’intenzione di colui che accetta di combattere al loro fianco (…)”. “Io”, concluse, “non conosco le forze che si misureranno sul campo della lotta, ma non occorre preoccuparsi. Il mio voto è per colui che sarà sempre vittorioso in nome della idealità e del carattere”.

Nel Collegio elettorale di Lecce, comprendente, oltre al capoluogo, vari Comuni, risultavano 16957 iscritti e 12896 i votanti. Il Fazzi si aggiudicò la vittoria e ringraziò i suoi elettori, sulla stampa, con queste parole: “La mia vita, i miei precedenti, la mia costante fede nei più larghi principii di democrazia, il mio affetto per il popolo, sono a Voi noti, sono noti a quanti mi conoscono. E siate sicuri che anche per l’avvenire, come già nel passato, preferirei sempre cadere anziché transigere con i sentimenti radicati nel mio animo e che coi i Vostri voti avete approvato. (…) Abbiatemi immutabilmente.”

Come fu annotato dal Corriere Meridionale del 19 marzo 1914, mai due candidati si erano conteso il terreno con tanto accanimento: “da una parte il comm. Pellegrino strenuamente appoggiato dalle due associazioni, democratica e cattolica, e da tutte le amministrazioni della città che di Pellegrino erano emanazione; dall’altra l’on. Fazzi, sorretto dalla gran maggioranza dei liberi elettori, al di fuori di ogni cointeressenza, caldeggiato dagli uomini di ordine di ogni classe sociale, i quali tutti riponevano e ingaggiavano la lotta nel nobile e grande ideale di abbattere una nefasta consorteria ultra borbonica, che da parecchi anni imperava sulla città nostra e ne minacciava ogni vitalità.”

Pochi anni dopo, il 12 febbraio 1918, il Presidente della Camera dei Deputati, On. Marcora, commemorò solennemente la scomparsa degli onorevoli Vito Fazzi e Francesco Rubichi, avvenuta quello stesso anno.

Del Fazzi, illustre chirurgo e integerrimo uomo politico, il Marcora ricordò le doti dello scienziato, lo spirito del vero filantropo, l’esercizio della professione medica vissuto come un sacerdozio per i sofferenti, come una missione d’amore. Sottolineò “la grave perdita per Lecce, per le Puglie, per l’Assemblea nostra”. Anche l’On. Alfredo Codacci Pisanelli, in quella seduta, volle ossequiare “lo zelo operoso, la rettitudine, la coerenza e la fede del Fazzi ai prescelti ideali della scienza e della politica”.

Quando scoppiò la guerra, la grande guerra, il glorioso chirurgo, già innanzi negli anni, già colpito dal male che lo avrebbe condotto alla tomba, si offrì volontario a prestare la sua opera alacre, contribuendo, con l’aureola del suo nome e con la forza della sua capacità, a creare in Lecce un importante centro ospedaliero, dando alle autorità militari un aiuto preziosissimo.

Quattro anni dopo la sua morte, avvenuta il 12 gennaio 1918, l’Ordine dei Medici intitolò alla sua memoria l’ospedale civile del capoluogo salentino. Anche la via, un tempo denominata Del Mercato, reca da allora il suo nome.

Antonio Dell’Abate, in una celebre commemorazione, ricordò che nell’Ospedale, adiacente al Convitto Palmieri e nell’Ospedale Argento, il Fazzi dedicò ai nostri feriti le risorse della sua arte, la sua operosità, fondando due reparti chirurgici con risultati efficacissimi. Al suo entrare nelle sale tutti i feriti e mutilati riconoscevano con uno sguardo il loro medico consolatore. Ed egli, malgrado gli acciacchi che avrebbero imposto quiete e riposo, non risparmiò mai tempo e forze, pur di poter sottrarre alla morte giovani ed eroiche vite di ritorno dalle linee di trincea. La sera, pur affranto ed esausto dallo sforzo quotidiano, non mancava di regalare a chi ne avesse bisogno parole di conforto.

Si ritrasse soltanto negli ultimi mesi, quando le forze non gli bastarono più, alla vigilia dell’attacco violento al suo cuore infermo. Fu un uomo di scienza, un clinico di altissimo valore, che intese la politica come un dovere al servizio della collettività e dei più bisognosi.

Vito Fazzi si spense, in una Lecce commossa e affranta, in una gelida mattina del gennaio 1918, quando il cielo d’Italia era tempestoso e Vittorio Veneto ancora lontano.

In argomento, vedasi anche, senza alcuna pretesa di esaustività : Carlo Stasi, Vito Fazzi, in Dizionario Enciclopedico dei Salentini, Edizioni Grifo, vol.I, 2018; Luigi Alfonso e Luigi Peccarisi, (a cura di), Medici salentini. L’evoluzione di una professione attraverso i suoi protagonisti, Edizioni Grifo, 2019.