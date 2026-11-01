Figli del Salento: Rina Durante, scrittrice, giornalista e fondatrice del Canzoniere Grecanico Salentino

Il giorno di Natale del 2004 il Salento ha perso una delle sue più grandi figlie: Caterina Durante. Per tutti e per sempre Rina Durante.

Non esiste in Salento adulto che non conosca colei che definire scrittrice e giornalista è riduttivo e con sorpresa, indagando un po’ più a fondo, si scopre che di Rina Durante e delle sue parole si racconta anche in molti istituti scolastici, luoghi in cui docenti illuminati e lungimiranti hanno deciso di concedere ai loro studenti l’opportunità di conoscere le parole e la storia di una figura alla quale ispirarsi perché Rina Durante incarna perfettamente le doti che identificano gli spiriti liberi: curiosa, interessata alla tradizione e alla storia otre che alle vicende del presente, nonché scrittrice e poliedrica artista che ha percorso con maestria anche le vie del teatro, del cinema e della televisione.

Non sorprende dunque che una personalità così vigile, abbia deciso di non voltare lo sguardo quando nel 1968 in piazza si combatteva per conquistare diritti e nuove libertà, le stesse che difendeva nel suo impegno contro il fascismo, a favore del Meridione, dei più deboli e facendo sentire la sua voce nel sindacato scuola, in quello scrittori e nell’ARCI.

Rina Durante ebbe modo di confrontarsi con grandi nomi del panorama culturale dell’epoca, da Vittorio Pagano, cui il quale coltivò un sincero rapporto di amicizia, a Maria Corti, Oreste Macrì, Vittore Fiore e mai si lasciò andare alla pedanteria, anzi spiccano tra le sue parole una profonda ironia, intelligenza e leggerezza della parola che hanno senza ombra di dubbio contribuito a renderla ancora più amata nel nome di una cultura che non si barrica nelle stanze dorate dell’élite intellettuale, ma che scende in strada e si fa viva, pulsa e si diffonde con parole semplici, immediate, pronte ad arrivare al fruitore.

Al centro dei suoi pensieri, sin dal ritorno dall’isola Albanese di Saseno dove visse con la famiglia fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il Sud, a punto tale che si impegnò con fervore nella missione di far valicare i confini del Salento al tarantismo e alla musica popolare grazie anche alla collaborazione con Giovanna Marini e coinvolgendo sempre nuove leve, fino alla fondazione del “Canzoniere Grecanico Salentino” nel 1975.

Già prima del 1975 il percorso professionale di Rina Durante, che la porterà anche verso l’insegnamento, si andava delineando con gli studi presso la facoltà di Lettere di Bari e la pubblicazione della sua prima silloge poetica dal titolo “Il tempo non trascorre invano” con la prefazione di Eugène Bestaux, ma il successo arriva nel 1964 quando le viene consegnato il Premio Salento per il romanzo “La Malapianta”.

Per il teatro scrive la “Ballata salentina” e per il cinema le sceneggiatura e soggetto dei film “Il Tramontana e La sposa di San Paolo”, per la Rai firma programmi come “Sapore di funghi”, “Il sacco di Otranto” e “Glossama”, ha collaborato con il Quotidiano, la Gazzetta del Mezzogiorno, l’Unità, il Corriere del Mezzogiorno, quiSalento, l’Almanacco salentino, Dove, Avvenimenti, Corriere Canadese e Tandem, mentre sul fronte della letteratura, oltre a numerose opere letterarie che portano la sua firma, ha fatto parte degli Amici della domenica, ossia i componenti della giuria del Premio Strega.

Melendugno le ha dato i natali il 29 ottobre 1928, l’Italia intera le rende omaggio.