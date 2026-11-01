Sull”arte della cartapesta a Lecce

Lo storico Luigi Giuseppe De Simone pare che sia stato il primo ad occuparsene, stando al saggio di Nicola Vacca, “Appunti storici sulla cartapesta leccese”, pubblicato nel 1934 in Rinascenza Salentina.

Il De Simone in un opuscolo dal titolo “La plastica cartacea in Lecce”, stampato a Trani in sole sessanta copie, nel marzo del 1892, ammise di non sapere quando quest’arte fosse stata importata in città. Ma aggiunse che il più antico statuario di cui era riuscito ad avere notizia fu Mesciu Pietru (Mastro Pietro) de li Cristi, di cui era sconosciuto il casato, essendone stato tramandato il nome col qualificativo delle opere che lo resero celebre.

Il De Simone inviò una delle poche copie al Duca Sigismondo Castromediano, il quale, nel ringraziarlo per quel generoso gesto, precisò che “Il casato del vostro Mesciu Pietru te li Cristi fu quello di Surgente, come sta scritto nella sua pomposa statua di S. Lorenzo in Lizzanello, dove si legge: Maestro Pietro Surgente fece nel 1782”.

Ed aggiunse: “Lo ricordo ben io quel vecchio, con gli occhiali al naso, modellar mani e teste in creta, aggiungendovi poi in carta membra e vestiti competenti. Lo ricordo quel vecchio ammirare l’opera sua con sorriso di compiacenza, come se dicesse a sé stesso: bravo maestro Pietro. E lo ricordo appunto in quella botteguccia da voi designata col n. 16 in Via Vittorio Emmanuele. Altri tempi erano quelli ! Ora balzano nella mia mente, come se fossero sogni o fantasmi avvolti in densissima nebbia; lo rivedeva al suo posto ogni qual volta coi miei compagni di collegio ci conducevano a passeggiare”.

Il Castromediano ricordò che fra i discepoli di Mastro Pietro vi fu Antonio Maccagnani, il quale “certamente in quell’arte riuscì migliore di lui”.

Nicola Vacca documentò l’anno di nascita di Pietro Surgente (1742), tuttavia, ricerche ulteriori datano in epoca ben precedente la presenza di opere in cartapesta.

Studi accurati hanno dimostrato che, già in precedenza, l’insigne architetto leccese Mauro Manieri (1687 – 1644), accademico degli Spioni e tecnico di fiducia e “alla moda” dell’aristocrazia leccese aveva realizzato opere in cartapesta.

Si è attribuita al Manieri l’ideazione del controsoffitto (in foto) della Chiesa di Santa Chiara, eseguito nel 1738 interamente in cartapesta e dipinto imitando il legno. Dal rinvenimento di un epistolario del Manieri si è potuto constatare come la carta, il legno, lo spago e l’amido, quale collante, già vi comparissero.

Elementi, come ha ricordato Mario Cazzato nel bel libro di Caterina Ragusa, Guida alla Cartapesta leccese, Congedo Editore, 1993, che sicuramente furono utillizzati nel “carro trionfale” che il 1739 accompagnò per le vie di Lecce la nuova statua di Sant’Oronzo da issare sulla colonna della piazza, il cui “modello di creta cotta”, guarda caso, era stato fornito “dal celebre sig. Mauro Manieri leccese”.

La tradizione salentina dei grandi Maestri della cartapesta ebbe poi straordinari interpreti in Antonio Maccagnani (1807-1889), Achille De Lucrezi (1827-1913), Francesco Malecore ( inizi XIX secolo -1893), Giuseppe Manzo (1849-1942), Giovanni Andrea De Pascalis (1862 – 1895), Agesilao Flora (1863 – 1952), Raffaele Carretta (1871- 1950), Luigi Guacci (1871 -1934) Angelo Capoccia (1909 – 2000) e Antonio Malecore (1922 – 2021), per citarne alcuni.

Nel libro menzionato, ricco di schede biografiche e bibliografiche dei maestri cartapestai leccesi dei secoli XIX e XX, interessanti appaiono anche i contributi di Edoardo Foscarini, Elio Pindinelli, Lidiana Miotto e Vittorio De Vitis.

Sull’arte della cartapesta leccese è ampia la letteratura. Senza alcuna pretesa di esaustività, vedasi: Gilberto Spagnolo, “Santi, Madonne e Pupi da presepe”. Giuseppe Gigli e la Cartapesta a Lecce agli inizi del ‘900, in Fondazioneterradotranto.it, 16 maggio 2024; Caterina Ragusa, La cartapesta leccese. Origini e maestri salentini, Grenzi Editore, 2023; Cartapesta e scultura polimaterica: Atti del convegno 9-10 maggio 2008, a cura di Raffaele Casciaro, Congedo Editore, 2012; Rossella Barletta, La cartapesta nel Salento: la storia, le tecniche, i protagonisti, Capone Editore, 2011; Giuseppe De Simone, Tesori di carta : le raffigurazioni sacre in cartapesta nelle chiese antiche di Lecce, Presentazione di Alessandro Laporta, Edizioni del Grifo, 2002; Splendore dell’arte della cartapesta. Dal XVIII al XX secolo, a cura di Maria Teresa Cuomo e Caterina Ragusa, Congedo Editore, 2002; Mario De Marco, Angelo Capoccia e la cartapesta leccese, Capone Editore, 1992; Annamaria Contenti, Nel regno della cartapesta e del Barocco: storia della cartapesta leccese, Adda Editore, 1986; Gianluigi Lazzari, Il poeta della cartapesta: Giuseppe Manzo tra Supersano e Castro, Le Stanzie, 2019; Ilderosa Laudisa (a cura di), Una vita per la cartapesta: Giuseppe Manzo, 1849-1942, Edizioni del Grifo, 1994.