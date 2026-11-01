Smantellata l’edicola De Vitis: a Lecce sparisce un altro pezzo di memoria

Chi è nato prima degli anni Duemila lo riconosce al primo sguardo il senso di vuoto che lascia uno spazio urbano improvvisamente liberato dalla sua storia. Questa volta non si tratta semplicemente di una serranda abbassata, ma di un’attività letteralmente sparita: l’edicola De Vitis in via Fazzi, dopo ottantasei anni di onorato servizio, è stata smantellata portandosi via un pezzo di memoria cittadina. Quel chiosco rappresentava un punto fermo per chiunque sia cresciuto in un’epoca in cui l’informazione si poteva toccare, pesare e persino annusare la mattina presto, con l’odore forte dell’inchiostro che arrivava sul marciapiede prima ancora dei giornali.

Nei giorni scorsi è stata Valeria De Vitis, cresciuta proprio all’ombra di quelle pareti di metallo, a tracciare in un video affidato ai social il senso di questo addio, il suo racconto ha ripercorso la fine di un’epoca familiare e i ricordi di un’infanzia passata tra le pile di fumetti, le riviste da sistemare e il viavai continuo dei clienti, restituendo l’immagine di una quotidianità in cui la vita privata si intrecciava direttamente con quella della piazza.

I numeri spiegano bene la portata della trasformazione: nel 2012 le edicole a Lecce erano cinquantaquattro mentre oggi ne restano appena ventidue, una situazione denunciata da tempo da vari edicolanti e che si nota ormai a occhio nudo, emblema di interi quartieri che stanno cambiando volto. Quando un chiosco sparisce e la struttura viene rimossa, la strada perde un posto dove fermarsi, un punto di ritrovo dove la notizia non arrivava con una notifica sul telefono, ma veniva sfogliata, commentata e discussa direttamente al bancone con chi si incontrava lì per caso.

La vicenda della famiglia De Vitis attraversa quasi un secolo di cronaca cittadina. Tutto è cominciato nel 1940 con una struttura in legno vicino al castello, sostituita nel ’56 da una delle prime edicole in ferro della città. Negli anni d’oro dell’editoria popolare, quel chiosco viveva in simbiosi con il centro storico: la vicinanza con la tettoia del vecchio mercato coperto lo rendeva un passaggio obbligato per le massaie e i lavoratori della zona. Comprare Topolino o Sorrisi e Canzoni era un rito quotidiano che scandiva le giornate del quartiere.

Per le generazioni nate prima degli smartphone e di internet, quell’angolo di strada è stato la prima vera finestra sul mondo. Ci si trovavano i classici a 250 lire che permettevano a tutti di leggere grandi storie con pochi soldi, i fotoromanzi con le uscite settimanali, i fumetti e le figurine Panini. Una storia di attenzione al dettaglio proseguita fino all’ultimo modello di chiosco, progettato nei minimi particolari da Antonio De Vitis dopo la laurea in ingegneria, con accorgimenti pensati proprio per migliorare la vivibilità e la sicurezza dello spazio di lavoro.

Oggi che tutto si legge in pochi secondi su uno schermo, la scomparsa fisica del chiosco di via Fazzi fa male non per un nostalgico attaccamento al passato, ma perché cancella un luogo dove la gente si parlava davvero, se ne va un modo di vivere la strada, di fare una sosta la mattina e di sentirsi parte di una comunità, cose che nessuna applicazione o sito internet riuscirà a restituire.