Alla scoperta del Salento: Leuca una terra ricca di storia, arte e tesori da scoprire

Il suo nome in greco significa “bianca” e ad assegnarglielo furono gli antichi marinai proveniente dall’Oriente, ai quali questa incantevole località appariva da lontano splendente, perché illuminata dalla luce del sole. Stiamo parlando di Santa Maria di Leuca, fiore all’occhiello dell’estremo lembo d’Italia e da sempre crocevia di popoli, culture e religioni. In questa terra, infatti, nel corso dei secoli, giunsero numerosi pellegrini, primo tra tutti San Pietro: secondo la leggenda l’apostolo, di ritorno dalla Palestina, cominciò la sua predicazione in Italia proprio da qui. Colpito dalla bellezza del luogo, avrebbe poi scelto di dedicarlo alla Vergine: ecco l’origine dell’appellativo “Santa Maria”.

La meravigliosa baia di Leuca è compresa tra Punta Meliso e Punta Ristola, proprio dove la tradizione vuole che si incontrino il mare Adriatico e il mar Ionio: in realtà si tratta solo di una credenza popolare dal momento che questi, secondo tutte le carte nautiche e gli accordi internazionali, si incontrano a Punta Palascia, nei pressi di Otranto.

Le sue acque sono cristalline e il suo tratto di costa, dalla particolare conformazione morfologica, alterna scogliere a piccole spiagge dalla sabbia dorata.

Per quanto riguarda la sua origine, Leuca sarebbe stata fondata dal re cretese Idomeneo, giunto in Italia dopo la distruzione di Troia; ad avvalorare questa ipotesi diversi scritti antichi di Tucidide, Varrone e Strabone. La sua storia, però, non è stata ancora completamente ricostruita e, per certi versi, resta avvolta nel mistero.

Recenti scavi e ricerche hanno attestato la presenza dell’uomo primitivo fin dall’epoca neanderthaliana in numerose grotte di Leuca. Queste ultime, veri e propri capolavori della natura, costituiscono una delle maggiori attrazioni della località e in tutto sono circa una quarantina. Tra le più importanti ricordiamo la Grotta Porcinara, la Grotta delle Tre Porte e la Grotta del Ciolo.

La Grotta Porcinara è sicuramente quella più famosa e costituisce il tempio pagano più antico di Leuca, all’interno del quale sono state trovate numerose iscrizioni latine e greche, scolpite tra il III e il I sec. a.C.

La Grotta delle Tre Porte presenta tre entrate molto ampie che conducono al cosiddetto “Antro del Bambino”, un cunicolo profondo trenta metri in cui è stato rinvenuto un molare appartenuto ad un essere umano preistorico di circa dieci anni.

La Grotta del Ciolo, invece, è sovrastata da un imponente ponte risalente alla metà del secolo scorso, ormai divenuto simbolo del luogo.

Un’altra perla di Santa Maria di Leuca è lo splendido porto, collegato tramite una scalinata di 284 gradini al santuario “de Finibus Terrae”, la celebre basilica. Quest’ultima sorge sul promontorio Japigio, uno dei principali punti panoramici della località, e prende il nome dalla famosa espressione con cui i Romani chiamavano Leuca, in quanto estremo confine meridionale dell’Impero.

Costruita sulle rovine di un tempio dedicato a Minerva, la chiesa divenne poi un centro di culto cristiano, punto di riferimento per tutto il Salento e nel corso del tempo fu distrutta e ricostruita più volte a causa delle invasioni saracene e turche.

A dominare il grande piazzale Giovanni XXIII il bianco e maestoso faro, realizzato nel 1866 e alto 47 metri.

Altri gioielli di Leuca sono la Torre dell’Omomorto, antica costruzione del XVI secolo con funzione di avvistamento, la scenografica Cascata Monumentale del 1939, che rappresenta la parte terminale dell’Acquedotto Pugliese, e la Colonna Romana, donata da Mussolini per celebrare l’arrivo dell’acqua nel Salento.

Estremamente caratteristiche sono anche le coloratissime ville gentilizie ottocentesche che si possono ammirare percorrendo il lungomare Cristoforo Colombo, in stili assai diversi (moresco, pompeiano, gotico e liberty).

Incredibili bellezze, dunque, ma anche ricchi fondali e tramonti mozzafiato: è questo che rende unica Santa Maria di Leuca, una terra che nel tempo non ha mai smesso di brillare.