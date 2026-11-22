Il Natale che sa aspettare

A Leverano, il 12 dicembre, lo chef Giorgio Falconieri riporta in tavola i sapori perduti della festa

Di Vincenzo Candido Renna

C’è un profumo che in Salento annuncia il Natale prima di qualsiasi luminaria: l’olio caldo in cui si tuffano le pittule. Chi è cresciuto da queste parti lo riconosce al primo respiro, e con lui riaffiora la scena intera: la cucina affollata, le mani infarinate, i bambini che rubano dal piatto la palla dorata ancora fumante, prima che qualcuno trovi il tempo di impedirlo.

È da lì che parte «I Sapori Perduti del Natale», lo show cooking in programma sabato 12 dicembre alle 20 a Patula Cupa, in via Emilia a Leverano. Protagonista è lo chef Giorgio Falconieri, che trasforma una serata d’inverno in un esercizio di memoria collettiva. Il manifesto lo ritrae sorridente sotto l’alto cappello, incorniciato da agrifoglio e bacche rosse su un fondo di carta antica, e basta a dichiarare il tono: niente freddezza da laboratorio, ma il calore di una cucina di casa. Non una semplice dimostrazione, dunque, ma un invito a sedersi dentro un ricordo e a mangiarlo.

Chi ha seguito Falconieri nelle ultime settimane sa che la lentezza è la sua grammatica. Lo ha raccontato bene il Corriere Salentino a proposito della serata al Caffè Letterario di Nardò: l’olio mai troppo caldo, il polpo cotto due ore e mezza fino ad arrendersi, la pasta mantecata a fuoco spento perché la salsa è già compiuta e riaccendere la fiamma sarebbe un eccesso di zelo. Un cuoco che all’aglio sottrae il germoglio, l’anima appunto, e a tutto il resto concede tempo. Insignito dell’Arcimboldo d’Oro, intitolato al pittore dei volti di frutta e verdura, ribadisce che l’innovazione, quando è seria, nasce dalla tradizione e non contro di essa. Ne esce un ritratto coerente: un artigiano che cucina come si ascolta, senza alzare la voce. A Leverano la filosofia cambia scenografia ma non sostanza: dal mare di Nardò si passa alla terra, ai forni, ai fuochi lenti delle cucine di famiglia.

Il menù non è casuale. È un capitolo di «Le radici del sapore», il libro in cui lo chef raccoglie cinquanta ricette d’autore del Salento, e coincide con il Natale che lui stesso ha vissuto e che non vuole veder scomparire. Si comincia con le pittule, appunto, accompagnate dal capocollo di Martina Franca, salume che insegna la pazienza della stagionatura, e dalla burrata, che con la sua cremosità spezza il fritto e fa incontrare il presente con il passato senza guastarlo. A completare il piatto, due verdure di antica memoria: i lampascioni, amari e testardi, un tempo presenza fissa sulle tavole della festa e oggi quasi sconosciuti, e le rape nfucate, cime stufate e «affogate» che sanno di inverno e di cucina povera diventata ricca di gusto. Dimenticarli, avverte lo chef, significherebbe smarrire un pezzo di noi.

Il cuore della serata è però il primo: orecchiette con ragù alla salentina, cime di rapa e cacioricotta. Qui Falconieri mette la sua radice più profonda, la pasta fatta a mano, quel gesto del pollice che incava una a una le orecchiette, tempo che una donna regalava alla famiglia la mattina di Natale. Il ragù è quello lungo, di pomodoro maturo e carne scelta, che faceva chiedere dalla soglia della cucina se fosse pronto; le cime di rapa portano l’amaro che pulisce il palato; il cacioricotta di masseria, grattugiato un tempo solo nelle grandi occasioni, firma il piatto. L’auspicio è semplice: che si torni a sporcarsi le mani di farina e a capirne il valore.

Segue un secondo di pura convivialità: bombette tradizionali, succose dentro e croccanti fuori, al centro della tavola come una volta, con le patate in pontacchio cotte piano nel sugo di pomodoro e cipolla, di quelle che obbligano alla scarpetta. Chiude la bignolata salentina con crema chantilly, montagna di bignè dorati e piccolo monumento alla festa, dolce da costruire in casa, insieme, e da prendere con le mani ridendo.

La partecipazione ha un costo popolare per consentire l’accesso all’esperienza culinaria senza discriminazioni sociali. Accanto allo chef con il patrocinio: Comune di Leverano, GAL Terra d’Arneo, ilGruppo di Azione Locale impegnato nello sviluppo rurale del territorio, e di Euro-Toques, la comunità europea dei cuochi: una rete istituzionale che sostiene il progetto e ne conferma il respiro.

In un tempo che ha fatto della velocità una virtù e dell’attesa un difetto, sedersi a una tavola che non guarda l’orologio è già una forma di resistenza gentile. Forse è questo il senso più profondo della serata: ricordarci che la modernità non ha fretta di cancellare nulla e che i sapori, come le persone, si perdono quando smettiamo di frequentarli. Il 12 dicembre, a Leverano, basterà accomodarsi e lasciar fare all’olio caldo, al ragù che borbotta, alla memoria. Il Natale, quello vero, sa ancora aspettare.