Esistono storie che chiedono di essere ascoltate in silenzio, perché custodiscono l’essenza più autentica di ciò che siamo. Lucia Saracino, già apprezzata dal pubblico per la forza evocativa di Viaggio a Smirne. Diario di Nina 1905, torna in libreria con L’altro lato, un libro che fin dal titolo si presenta come una promessa e un enigma da decifrare. Al centro, la figura di un uomo e di un medico pediatra; intorno, l’orizzonte vasto e pulsante della memoria, degli affetti e di un intero mondo che chiede di non essere dimenticato. Un’opera che tocca corde profonde e lascia intuire molto più di quanto dichiari. Abbiamo incontrato l’autrice per entrare insieme a lei dietro le quinte di questa nuova avventura letteraria.

L’altro lato è stato definito “il dovuto tributo” a un uomo e a un medico pediatra. Quando ha percepito che quel tributo doveva diventare un libro e non restare una cosa di famiglia?

Il desiderio di scrivere questo libro risale a molto tempo fa: l’opera straordinaria e silenziosa di un medico che, con la sua presenza costante e riservata, ha accompagnato nella crescita generazioni di genitori e bambini della nostra comunità meritava di essere omaggiata con l’inchiostro imperituro di una penna. Quello che ho impresso sulle mie pagine è ciò che non è palese della vita del dottore. Tante piccole sfumature della sua esistenza, poco note ai più che svelano l’altro lato appunto, quello meno noto.

A chi lo dedica? È una dedica a una persona sola o a una figura che appartiene alla comunità intera?

Il libro, nato inizialmente come un tributo al protagonista, ha preso man mano altre direzioni, in linea con la proverbiale generosità del pediatra. Esso ricorda i volti di persone che hanno dato tanto alla nostra comunità senza fare rumore, volti e luoghi della memoria di chi scrive, ormai quasi cancellati dal trascorrere del tempo. Una memoria popolare che fa parte della nostra storia. Il libro è dedicato ai giovani, è per loro che racconto di un tempo passato e semplice, fatto di persone e luoghi preziosi i cui meriti vanno conosciuti e sopra ogni cosa riconosciuti.

Nella prefazione il titolo è definito “giocosamente allusivo ed ammiccante”. Perché?

Il titolo, definito “giocosamente allusivo”, contiene l’identità del protagonista mai svelata nel racconto, riconoscibile solo al lettore che conosce i fatti.

Prima c’è stato Viaggio a Smirne. Diario di Nina 1905, il diario ritrovato da un rigattiere e il lavoro di restituzione di quella voce. Questo libro nasce dallo stesso bisogno o da un bisogno diverso, più personale, più intimo?

“Viaggio a Smirne” è stato un fiume in piena che, inatteso, ha rotto gli argini del mio riserbo spingendomi a consegnare al pubblico una storia vera che ancora coinvolge e non ancora conclusa. L’altro Lato è seguito a quest’impeto, ma ha radici profonde vent’anni. Un desiderio di raccontare le mie memorie e quelle del posto dove vivo con un tributo alle persone la cui grandezza non fa rumore, si propaga discretamente attraverso il loro essere e le loro opere. Un libro di comunità mi piace definirlo, di ricordi fino ad ora gelosamente custoditi nei recessi più intimi dell’anima.

Quanto contano i paesi, le strade, le case, i detti, il modo di dire le cose nel modo in cui i suoi ricordi si tengono insieme nella narrazione?

Le strade, le case, i detti sono fondamentali nel mio racconto: in particolare i profumi, che, come le Madeleine di Proust, dischiudono gli scrigni della memoria involontaria, riportando alla luce frammenti di un tempo perduto che, d’improvviso, torna a vivere con tutta l’intensità delle emozioni mai davvero svanite.

Se dovesse leggere un solo brano del libro, una pagina, a un pubblico, quale sceglierebbe e perché?

“(…). Conoscevo la meta, ma non avevo previsto il cammino e le tappe del mio scrivere. Partendo dall’altro lato della vita del mio amico pediatra, ho percorso a ritrosi volti e luoghi, ho voluto imprimere sensazioni e ricordi (…). Solo una piccola parte, perché nei luoghi del cuore ogni persona è un racconto”.

La parte finale del libro è per me il compimento di un percorso a ritroso non programmato benefico per la memoria e l’anima.

E a libro chiuso e pubblicato, c’è un dettaglio che avrebbe voluto aggiungere o uno che ha tolto e ancora ci sta pensando?

Una volta consegnato all’editore mi sono ritrovata a rileggerlo ancora e ancora, lo faccio ogni volta che un lettore mi racconta le sue impressioni. E nella rilettura rivedo altri volti e altri luoghi che tornano alla mente, mi accorgo così che questo minuto libricino è una porta aperta su innumerevoli stanze tutte da abitare.

Le parole di Lucia Saracino restituiscono la misura esatta di questo libro: non una semplice narrazione, ma una soglia da varcare con rispetto e curiosità. L’altro lato si conferma così un piccolo scrigno di umanità, capace di toccare corde profonde e di trasformare la lettura in un’esperienza intima e sorprendente. Un invito silenzioso, eppure potentissimo, a fermarsi, guardare oltre e lasciarsi guidare dalla forza autentica della scrittura.

L’intervista si ferma qui: al lettore resta il piacere di scoprire, nelle pagine del libro, che cosa cambia quando si sposta lo sguardo.

Biografia dell’autrice: Lucia Saracino ha studiato Lingue e letterature straniere all’Università del Salento. Nel 2003 ha fondato il Liceo Docet scuola paritaria internazionale specializzata in Certificazioni Linguistiche e Sperimentazioni Didattiche. Nel 2024 ha pubblicato Viaggio a Smirne. Diario di Nina 1905, Milella, che rappresenta una delle tappe più significative e fortunate nel percorso letterario e di ricerca dell’autrice. Il volume, nato dal fortuito ritrovamento di un manoscritto originale dei primi del Novecento, ha rapidamente conquistato il favore della critica e del pubblico, distinguendosi nel panorama della letteratura di viaggio.