Il rispetto non chiede il permesso

di Vincenzo Candido Renna

C’è un momento, nella storia di ogni società che si crede evoluta, in cui qualcuno sale su un palco e dice ad alta voce ciò che tutti sapevano e nessuno osava pronunciare. Negli anni Venti furono Ma Rainey e Bessie Smith a trasformare il palcoscenico in un pulpito. Cantavano di denaro guadagnato in proprio, di mariti dalle mani pesanti, di corpi che appartengono a chi li abita, di un piacere femminile che l’epoca preferiva archiviare tra le leggende metropolitane. Lo facevano in musica, che è il modo più elegante di essere scomode: nessuno ti arresta per un do di petto, e intanto il messaggio arriva a destinazione.

Sabato 21 novembre, alle 18.30, nella sede del Caffè Letterario Neritonensis, in via Lata a Nardò, quel filo torna a tendersi. Si chiama «Respect. Un secolo di voci ribelli», un concerto-racconto di e con Valentina Madonna alla voce, accompagnata al pianoforte da Maurizio Mariano. Siamo a pochi giorni dal 25 novembre, data che l’abitudine ha reso liturgia: fiocchi, hashtag, convegni con il caffè nei bicchierini di plastica. Valentina lo dice senza timore di sembrare sgarbata: è una data colonizzata. Dalle cerimonie, verrebbe da aggiungere, quelle che si spengono insieme alle luci della sala. Una serata che non spiega ma canta, allora, ha qualcosa di più onesto di mille interventi.

Il viaggio parte da una staffetta. Billie Holiday chiudeva i concerti a luci spente con «Strange Fruit», il frutto strano che pendeva dai pioppi del Mississippi e che era un uomo. Nina Simone prende «Feeling Good», nata dalla penna di due uomini, e la riscrive nell’aria come manifesto di autodeterminazione. Aretha Franklin, con una parola sola, chiede ciò che interi codici hanno impiegato decenni a concedere. Lesley Gore, nel 1963, a diciassette anni, davanti a un mondo di gabbie invisibili canta «non dirmi cosa fare». Gloria Gaynor ha fatto ballare generazioni di discoteche senza che quasi nessuno ascoltasse le parole: cambiare la serratura, rimettere insieme i cocci del cuore, sopravvivere. Quanti di noi hanno ballato un manifesto credendo fosse un sabato sera.

Poi c’è «Bang Bang», e qui l’inganno è bellissimo: lo sparo che sentiamo non viene da una pistola ma dai ricordi. La canzone attraversa tre stagioni, la sottomissione di un’infanzia che rispetta le regole scritte da altri, il trauma che finalmente spezza l’illusione, e infine la rinascita di una donna che non è più vittima sacrificale ma sopravvissuta che cammina da sola. Tre atti, tre minuti, nessun convegno.

Il tratto più ardito del progetto, però, è la compagnia. In scaletta ci sono gli uomini, e Valentina lo chiarisce con una limpidezza che andrebbe stampata sui muri: niente revival femminista nostalgico, niente requisitoria contro il maschio. La sorellanza, dice, diventa più potente quando incontra la fratellanza. Così «Beggin’», dove l’uomo getta l’orgoglio e implora una seconda possibilità, altro che l’uomo che non deve chiedere mai. Così «Creep» dei Radiohead, che tiene il maschio sul pavimento della propria insicurezza e ci ricorda che la fragilità non ha genere, tanto più oggi, nell’epoca in cui esibiamo vite impeccabili con filtro incluso e sentirsi sbagliati è diventato quasi un gesto sovversivo. Così «Happy» di Pharrell Williams, invito per chi ha dovuto misurare gli spazi e perfino i sorrisi a riprendersi il centro della scena. E persino «Every Breath You Take» entra in repertorio come lezione involontaria: una melodia che accarezza e un testo che sorveglia, la gelosia travestita da ninna nanna, una canzone d’amore con il binocolo.

Infine Amy Winehouse, che prende «Valerie», storia scritta da una band di uomini, e la restituisce come confessione di una donna che rivendica il diritto di essere imperfetta, tormentata, fuori dagli schemi. Né brava ragazza né pop star levigata dall’industria. Nella sua voce c’era una richiesta di aiuto e una dichiarazione di autenticità insieme, forse per questo ci lascia sempre un po’ in debito.

Valentina congeda il suo preambolo con Aristotele: lasciate che la musica produca il suo effetto benefico sulle vostre anime. Era la catarsi, certo, ma anche una piccola terapia pubblica a ingresso libero, di quelle che non figurano nei programmi dei grandi eventi e fanno più bene di molti. Non serve essere filosofi per capirlo, basta una sala, un pianoforte e una voce che non chiede scusa.

Il rispetto, in fondo, è l’unica parola che non si può pretendere senza averla prima offerta. A Nardò, sabato, la si offre cantando.