Il 23 e 24 novembre 2026 il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento promuove a Lecce due giornate di studio dedicate al francescanesimo nel Mezzogiorno d’Italia, dal Medioevo all’età contemporanea. Opere d’arte, manoscritti e testimonianze locali racconteranno come l’esperienza francescana abbia segnato la vita culturale e la memoria delle comunità del Sud.

L’iniziativa, dal titolo Culture del francescanesimo nel Mezzogiorno d’Italia dal Medioevo all’Età contemporanea, è curata da Mariachiara De Santis e Francesco Nocco del Dipartimento di Beni Culturali. Il programma coordina ricerche di ambito storico, artistico e bibliografico per rendere possibile il confronto tra le diverse espressioni della presenza francescana nel Mezzogiorno, restituendo visibilità a testimonianze, opere, luoghi e percorsi di ricerca che concorrono a definire un patrimonio di particolare interesse storico e artistico e umano.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre, alle ore 9.30, presso la Biblioteca «Roberto Caracciolo» di Lecce. Dopo i saluti istituzionali di padre Massimo Tundo, ministro provinciale dei Frati Minori di Lecce, e di padre Michele Carriero, responsabile dei Beni culturali della Provincia dei Frati Minori di Lecce, i lavori saranno moderati da Regina Poso, già docente di Storia e tecnica del restauro dell’Università del Salento.

La sessione mattutina affronterà temi che spaziano dall’archeologia del monachesimo femminile nella Puglia meridionale, con l’intervento di Brunella Bruno, alla retorica omiletica, alla figurazione e all’arte della memoria nella produzione francescana e cappuccina dell’età moderna, oggetto della relazione di Daniela Caracciolo. Il confronto proseguirà con Marco Leone, che ricostruirà alcuni percorsi della letteratura francescana in Terra d’Otranto nel XVII secolo, Francesco Del Sole con una riflessione sugli echi francescani nei giardini del Salento e Luca Bandirali, che proporrà una lettura ecocritica del francescanesimo cinematografico attraverso il film Francesco d’Assisi (1966) di Liliana Cavani, soffermandosi sull’estetica della convergenza tra uomo e natura.

La seconda giornata, martedì 24 novembre, avrà inizio alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, nell’aula 11. Dopo il saluto istituzionale di Girolamo Fiorentino, direttore del Dipartimento, e l’introduzione di Raffaele Casciano, delegato alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale dell’Ateneo, la mattinata si aprirà con la relazione di Manuela De Giorgi dedicata ai rapporti tra Francesco e l’Oriente e alle relative testimonianze figurative nel Mediterraneo e oltre.

Seguiranno gli interventi di Nicola Cleopazzo, sul patrimonio pittorico e in cartapesta della chiesa di Maria Santissima della Croce a Francavilla Fontana, e di Mariachiara De Santis, che presenterà una rara Madonna Platytera in legno conservata nella stessa chiesa. Dopo la pausa caffè delle 11.15, l’attenzione si sposterà sul complesso francescano di Castellaneta con Maura Lucia Sorrone, sui manoscritti della Biblioteca Provinciale Laurenziana dei Cappuccini di Napoli con Francesco Nocco, e sulla fortuna critica delle interpretazioni di San Francesco nelle opere dello scultore Enzo Assenza (1936-1977), tema affidato a Massimo Guastella.

Il filo sottile ma resiliente che unisce le due giornate è il modo in cui l’eredità francescana è stata custodita e reinterpretata nel tempo. Il confronto tra opere, manoscritti e luoghi di culto permetterà di leggere quella storia non solo attraverso gli insediamenti religiosi, ma anche attraverso le comunità che ne hanno tramandato la memoria.