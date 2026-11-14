Un progetto a Gallipoli per far rinascere la pineta di Rivabella

Gallipoli – Dalle ceneri alla cura: tra Rivabella e Padula Bianca rinasce la pineta grazie a una mobilitazione pedagogica nata da due genitori

Dopo il devastante rogo estivo, la raccolta fondi “Un caffè per Rivabella e Padula Bianca” promossa da BraviGenitori ottiene il via libera ufficiale dal Comune: 349 nuovi alberi complessivi (di cui 100 donati da Luigi Alessandrelli, titolare del lido Rivabella, i cui obiettivi di riforestazione sono così andati a buon fine, unendosi ai 249 dell’iniziativa) per rimpiazzare quelli rimossi e mostrare ai bambini che di fronte alle avversità ci si rimbocca le maniche. In seguito a un colloquio con gli uffici comunali, le due istanze con la medesima finalità sono state messe in contatto per dar vita a un unico e più ampio progetto di riforestazione condivisa.

OPZIONE NOTIZIA BREVE (FORMATO TRAFILETTO / BOX – 130 PAROLE):

Dalle ceneri alla rinascita: tra Rivabella e Padula Bianca tornano gli alberi con BraviGenitori. Dopo il rogo estivo che ha colpito la pineta tra Rivabella e Padula Bianca, l’iniziativa promossa da BraviGenitori – la prima realtà italiana divulgativa e pedagogica con AI – e dai suoi ideatori, la pedagogista e sociologa Paola Musardo e il marito Daniele, ha ottenuto l’ok ufficiale dal Comune. A seguito di un colloquio con l’amministrazione comunale, che ha messo in contatto due istanze presentate sul territorio, la campagna di Bravigenitori ha unito le forze con i 100 alberi donati da Luigi Alessandrelli – titolare del lido Rivabella, la cui cornice è stata colpita dalle fiamme – portando il totale a 349 piante per sostituire i fusti rimossi. “Volevamo dare una risposta concreta di speranza ai nostri figli”, spiega Paola. (Info: Instagram e Facebook @Paola.BraviGenitori – www.bravigenitori.it)

TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO STAMPA

GALLIPOLI / RIVABELLA – PADULA BIANCA – Ci sono luoghi dell’anima che non rappresentano soltanto un paesaggio naturale, ma custodiscono i ricordi d’infanzia e vedono crescere i propri figli. Per questo motivo l’incendio che la scorsa estate ha ferito la pineta costiera tra Rivabella e Padula Bianca ha lasciato un segno profondo nell’ambiente e nel cuore di tutta la comunità.

A non accettare il senso di impotenza sono stati due genitori del posto: la pedagogista e sociologa Paola Musardo e il marito Daniele, creatori di BraviGenitori, la prima realtà italiana divulgativa e pedagogica con AI, e delle pagine social Paola.BraviGenitori. Di fronte alla distruzione e allo sgomento dei propri figli, hanno deciso che la cenere non poteva essere l’ultima parola: bisognava trasformare quel dolore in una lezione concreta di speranza, cittadinanza attiva e responsabilità.

Il messaggio pedagogico: non subire passivamente, ma agire per la soluzione

“Vedere la nostra Marina divorata dalle fiamme è stato straziante per noi e per i nostri bambini”, spiegano Paola e Daniele. “Ma come genitori, e dal punto di vista educativo, sentivamo di non poter trasmettere un messaggio di resa o rassegnazione. Ai nostri figli e a tutte le nuove generazioni dobbiamo insegnare che le ingiustizie accadono, ma non vanno mai subite passivamente. Di fronte a ciò che fa male ci si rimbocca le maniche, si reagisce in modo propositivo e ci si batte per costruire una soluzione. Volevamo essere noi stessi l’esempio del coraggio e della cura che vorremmo vedere nel loro futuro.”

Da questa visione è nata la raccolta fondi “Un caffè per Rivabella e Padula Bianca”, lanciata sulla piattaforma GoFundMe: una mobilitazione spontanea tra cittadini e famiglie, ideata per restituire vita al territorio attraverso l’acquisto e la messa a dimora di nuovi alberi.

Unione di intenti e collaborazione territoriale

In seguito a un colloquio con gli uffici e la dirigenza del Comune di Gallipoli, preso atto della presenza di due istanze con la medesima finalità e l’obiettivo comune della riforestazione, le parti sono state messe in contatto. Cogliendo l’importanza di fare squadra per il bene del territorio, la campagna avviata da Bravi Genitori ha unito le forze con l’iniziativa di Luigi Alessandrelli, titolare del lido Rivabella, la cui cornice è stata colpita dalle fiamme. Questa sinergia ha permesso di convergere su un progetto condiviso e più ampio, unendo così la donazione dei 100 alberi di Alessandrelli con i 249 di BraviGenitori arrivando ad un totale di ben 349 alberi complessivi

L’ok del Comune: 349 nuove piante per ricucire il polmone verde

A seguito della richiesta presentata e dei necessari passaggi istituzionali, nei giorni scorsi è arrivato l’esito positivo dell’Amministrazione comunale.

In conformità alle normative che tutelano le aree colpite direttamente dai roghi, non è possibile operare nell’esatto perimetro focolaio dell’incendio. Il Comune ha però accordato il via libera per intervenire nelle zone verdi strettamente adiacenti, dove a causa della devastazione e dei rischi di stabilità si sono resi necessari interventi di pulizia e sostituzione. Grazie all’azione congiunta e all’impegno dei promotori, verranno messe a dimora complessivamente 349 nuove piante, tra pini d’Aleppo e ginepri coccolone, per reintegrare i fusti rimossi e ricucire una ferita aperta nel polmone verde della marina.

Nei prossimi giorni, di concerto con gli uffici comunali e i tecnici incaricati, verranno avviate le operazioni di messa a dimora: un gesto concreto per dimostrare ai più piccoli che dalla cura e dall’unione di una comunità può rifiorire la vita.

CONTATTI E RIFERIMENTI UTILI

• Promotori dell’iniziativa: Dott.ssa Paola Musardo (Pedagogista e Sociologa) e il marito Daniele

• Piattaforma Pedagogica: BraviGenitori (www.bravigenitori.it)

Dott. Luigi Alessandrelli