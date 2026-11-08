Notte di spaccate nel Salento: assalto fallito in una farmacia, colpo da 800 euro al supermercato

SALENTO – Doppio blitz dei malviventi nella notte a breve distanza di tempo e di spazio. Tra Casarano e Cutrofiano si sono registrati due episodi a colpi di ariete, messi a segno a circa venti minuti l’uno dall’altro con modalità analoghe ma con mezzi differenti: una dinamica che porta gli investigatori a non escludere l’azione di due distinte bande di malviventi.

Il primo episodio si è verificato poco prima delle 3.00 a Casarano, in via Cavour, dove nel mirino è finita la farmacia dell’Unione Cooperativa di Consumo. Almeno due persone, con il volto travisato, hanno scagliato una Fiat 500 rossa, risultata rubata il giorno prima a Surano, contro l’ingresso del locale. Nonostante i pesanti danni provocati alla serranda, il varco non si è aperto a sufficienza e i malviventi sono stati costretti ad abbandonare i piani e a fuggire a mani vuote.

Poco dopo, alle 3:15, l’attenzione si è spostata a Cutrofiano, in via Supersano, dove è scattato l’allarme del supermercato “Alda”. In questo secondo caso la vettura utilizzata come ariete è stata una Fiat Punto bianca, che ha sfondato la protezione dell’attività consentendo l’accesso a un uomo a volto coperto. Il malintenzionato si è impossessato dei cassetti dei registratori di cassa, allontanandosi con un bottino quantificato in circa 800 euro in contanti. Sul posto sono giunte le guardie giurate dell’istituto Fidepol e le pattuglie dell’Arma.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri delle Compagnie di Casarano e Gallipoli. I militari hanno già acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate per individuare dettagli utili al riconoscimento dei responsabili.