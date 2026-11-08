Lecce, salta la strada del Politecnico per il Pug. Ipotesi Fuksas, scontro sui 41 mila euro a Foresta

LECCE – Il Comune contava di cambiare il Piano urbanistico generale con lo stesso Politecnico di Milano che aveva contribuito a scriverlo. Palazzo Carafa aveva messo in conto di proseguire la collaborazione con l’ateneo per contenere la spesa e tradurre nel Pug gli indirizzi della giunta di Adriana Poli Bortone. Ma il via libera atteso dal Comune non è arrivato. Secondo le indiscrezioni, dopo un lungo silenzio il Politecnico avrebbe declinato l’invito. All’ateneo si chiedeva di rivedere scelte che aveva concorso a elaborare con l’amministrazione di Carlo Salvemini. La giunta deve quindi cercare un nuovo interlocutore per affiancare e coordinare l’Ufficio di piano. Il nome che circola è quello dello studio di Massimiliano Fuksas, che dovrebbe firmare l’impegno entro fine novembre. Intanto, sul porto turistico di San Cataldo, si apre un altro fronte. Lecce Città Pubblica contesta l’incarico da 41 mila euro affidato all’architetto Alfredo Foresta, che ha lavorato gratuitamente alla revisione del Pug e aveva già firmato una delle ipotesi per il porto.

La distanza tra il piano di Salvemini e le linee guida di Poli Bortone si misura soprattutto nelle campagne fra Lecce e San Cataldo. Alcune aree classificate come zone B, che il precedente piano prevedeva di destinare all’agricoltura, conservano l’edificabilità. La maggioranza immagina di utilizzare quella fascia per i servizi e le infrastrutture di collegamento tra la città e la marina, con la possibilità di realizzare anche case vacanza e di far arrivare il filobus fino a San Cataldo. È la visione sostenuta da Foresta, che considera la marina come un nuovo quartiere di Lecce. La scelta consentirebbe di costruire in aree che il Pug di Salvemini intendeva ricondurre alla destinazione agricola.

È su quella direttrice che si gioca anche la partita del retroporto. Le opere a mare potrebbero seguire un percorso autonomo, mentre la sistemazione delle aree a terra dipende dalle scelte urbanistiche del Comune. Per attrezzare il retroporto servono spazi per il carico e lo scarico, strade, parcheggi e un collegamento con la tangenziale. Una parte delle zone B dovrebbe ospitare proprio queste funzioni. I tempi della revisione del Pug pesano dunque sulla possibilità di collegare il porto alla viabilità cittadina e di dotarlo dei servizi a terra.

L’altro terreno di scontro è quello dei tredici parchi agroforestali previsti ai margini dei quartieri. La giunta intende accorparli in due, riunendo aree considerate omogenee e concentrando le risorse disponibili. Per Salvemini, invece, i tredici parchi verrebbero di fatto cancellati per farne “due più omogenei” e anche il grande parco attrezzato immaginato nelle marine lascerebbe spazio a infrastrutture, aree produttive e insediamenti residenziali. L’ex sindaco parla di “consumo diffuso di suolo” e di un’espansione che interesserebbe le periferie, la fascia della tangenziale, le zone verso San Cataldo, le marine e la campagna. A suo giudizio, è il passaggio dalla “città pubblica” alla “città privata”, il risultato di un’impostazione più politica che tecnica, che piega i dati alle opinioni. La maggioranza sostiene che le aree tra Lecce e San Cataldo interessate dalla revisione siano già urbanizzate e dotate di infrastrutture. Respinge l’accusa di favorire la rendita fondiaria e presenta le modifiche come un modo per adeguare il piano alle risorse finanziarie disponibili e individuare gli ambiti da valorizzare.

Le linee guida della giunta sono state consegnate nel 2025 dal gruppo di esperti che ha lavorato gratuitamente su incarico della sindaca. Con Foresta c’erano gli architetti Giovanni Cantatore e Paola Rosa Gigante, gli ingegneri Fausto Giancane e Vincenzo Gigli e l’avvocato Pietro Quinto. Tramontata la prosecuzione del rapporto con il Politecnico, il Comune punta ora su uno studio privato di fama internazionale. Per l’eventuale consulenza di Fuksas si parla di circa 200 mila euro e i dettagli dell’affidamento dovrebbero emergere entro la fine di novembre. Tra i consiglieri comunali c’è chi si chiede perché il Comune non abbia convocato i professori di Milano per discutere le modifiche e perché, una volta sfumata quella possibilità, non abbia scelto di affidare il coordinamento a professionisti locali. Resta aperta anche la questione del mandato. La giunta potrebbe chiedere allo studio di tradurre nel Pug gli indirizzi che ha già approvato oppure lasciargli la libertà di rivederli. In questo secondo caso potrebbero tornare in discussione anche le scelte sulle aree edificabili verso San Cataldo, sul retroporto e sui parchi.

È, invece, sul rapporto tra la revisione urbanistica e il porto che si innesta la polemica sui 41 mila euro a Foresta. Lecce Città Pubblica chiede a Poli Bortone di spiegare perché il Comune abbia scelto direttamente lo stesso architetto che aveva firmato l’ipotesi di porto presentata pubblicamente dall’amministrazione e che aveva poi partecipato gratuitamente alla revisione del Pug. “Quanto ci costa chi lavora gratis”, ironizza il gruppo. Nella sua ricostruzione, il porto era stato uno degli argomenti utilizzati per accantonare la proposta di piano della precedente amministrazione. “Bisogna cambiare visione, fare spazio alle nuove progettualità”, scrive Lecce Città Pubblica, riassumendo la posizione della giunta. Foresta entra quindi nel comitato “gratis, donando la propria prestazione alla città”. Il gruppo riprende il ringraziamento rivolto allora dalla sindaca ai tecnici, “Siamo grati per la disponibilità data da questi ottimi professionisti”, e ricorda il caso dell’architetto Mininanni, che secondo Lecce Città Pubblica era rimasto fuori dopo aver chiesto un compenso.

“Ora arriva il seguito, decisamente meno gratuito della prima puntata”, incalza il gruppo. Il nuovo incarico riguarda il supporto al responsabile del procedimento sugli aspetti urbanistici, vincolistici, paesaggistici e ambientali dei documenti preliminari alla progettazione del porto. Fra le attività previste figurano l’analisi e il confronto delle ipotesi di fattibilità tecnica. È questo il punto su cui si concentra la contestazione. “Foresta presenta un’idea di porto; contribuisce gratuitamente alla revisione del piano urbanistico chiamato a recepire quella visione; viene poi scelto, a pagamento, per contribuire a confrontare le alternative per realizzare il porto”.

“E chi meglio dell’autore di una proposta può aiutare il Comune a valutarne le alternative? La sindaca, evidentemente, non ha avuto dubbi”, prosegue Lecce Città Pubblica, che chiede a Palazzo Carafa di chiarire i criteri della scelta. “Perché affidare proprio a Foresta questo compito? Come si garantisce un confronto aperto fra le soluzioni possibili quando a contribuirvi è il professionista che ne ha già presentata pubblicamente una?”. La nota torna infine sui ringraziamenti della sindaca al gruppo di esperti. “La sindaca comprenderà se, rileggendo oggi quei ringraziamenti, l’entusiasmo per tanta disinteressata generosità lascia spazio a qualche domanda”, conclude Lecce Città Pubblica. “La storia della gratuità meritava di essere raccontata tutta. Anche la parte da 41.000 euro. In assenza delle parole della sindaca provvediamo noi”.