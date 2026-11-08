Tragico scontro sulla Surbo-Campi Salentina: un morto e due feriti in codice rosso

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SALENTO – Un grave scontro stradale si è verificato lungo la provinciale che collega Surbo a Campi Salentina. Un uomo di 78 anni, Cosimo Ferrante di Surbo, ha perso la vita e due persone, marito e moglie, di 44 e 49 anni di Campi Salentina sono state trasportate in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse ambulanze del 118 unitamente alle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con le cesoie idrauliche per estrarre l’automobilista incastrato dalle lamiere e mettere in sicurezza i veicoli.Gli agenti della Polizia hanno effettuato i rilievi di rito e gestito la viabilità della zona, temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi e permettere la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.