Lunedì 9 novembre Marc Ribot, Ches Smith e Farida Amadou per il festival Salento Jazz alle Officine Cantelmo

LECCE – Lunedì 9 novembre (ore 20:00 | ingresso 25 euro + dp | prevendite attive su TicketOne e Ticketmaster) alle Officine Cantelmo di Lecce, per il festival Salento Jazz lo statunitense Marc Ribot, tra i chitarristi più influenti della sua generazione, sarà protagonista di un nuovo incontro dedicato all’improvvisazione. Collaboratore di Tom Waits, John Zorn, Elvis Costello e Caetano Veloso, il musicista, cantante e compositore ritrova il batterista e percussionista Ches Smith, suo compagno nei Ceramic Dog, e incrocia il suono potente e istintivo della bassista Farida Amadou, tra le figure più interessanti dell’area noise ed experimental europea. Ne nasce un dialogo che si muove fra free jazz, attitudine punk e territori d’avanguardia. La serata sarà aperta da Valerio Daniele con Giorgio Distante e Dario Congedo, impegnati in un percorso che combina ambient, rock, elettronica e suggestioni jazz, presentando il nuovo album Atlante segreto.

Il festival Salento Jazz, promosso da Ponderosa Music & Art, in collaborazione con l’Associazione Salento Jazz, con il sostegno di Regione Puglia | POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 6.2 “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti”, il supporto di Caroli Hotels e in sinergia con numerose realtà pubbliche e private, si concluderà martedì 10 novembre con un doppio appuntamento.

Alle 18:00 (ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti) il MAITO – Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto di Maglie accoglierà la restituzione finale del workshop intensivo (ospitato dalla masseria urbana Cento55 di Maglie) dedicato al ritmo, all’improvvisazione e alla pratica musicale d’insieme curato dal musicista e compositore franco-iraniano Bijan Chemirani, tra i protagonisti della scena contemporanea delle percussioni persiane e mediterranee. Virtuoso dello zarb e del tombak, già protagonista dell’anteprima estiva di Salento Jazz con L’Antidote, progetto condiviso con Redi Hasa e Rami Khalifé, ha sviluppato un linguaggio personale che intreccia le proprie radici musicali con sonorità e influenze provenienti da diverse culture. La serata non sarà un tradizionale saggio conclusivo, ma un momento di incontro tra ascolto, improvvisazione e creazione collettiva, nel quale le esperienze maturate durante il percorso prenderanno forma attraverso la musica.

Alle 20:00 (ingresso 35, 30, 25 euro + dp | prevendite attive su TicketOne e Ticketmaster) al Teatro Italia Live di Gallipoli, gran finale con Paolo Fresu e “Heroes”, omaggio a David Bowie nato su invito del Comune di Monsummano Terme, dove nel 1969 il musicista inglese fece una delle sue prime apparizioni italiane. Il trombettista sardo ha costruito per l’occasione una formazione speciale con John De Leo (voce), Filippo Vignato (trombone, elettronica), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (contrabbasso, basso elettrico) e Christian Meyer (batteria), musicisti provenienti da esperienze differenti. In scaletta brani come Life on Mars?, This Is Not America, Warszawa e When I Live My Dreams, riletti attraverso arrangiamenti originali. Un progetto che guarda al Duca Bianco come autore profondamente vicino al jazz, rispettandone l’identità ma aprendone le canzoni a nuove prospettive sonore. La serata sarà aperta dal trio del pianista Francesco Negro con Igor Legari (contrabbasso) ed Ermanno Baron (batteria), che in Sospese Visioni intreccia scrittura, improvvisazione, suono e silenzio.

IL FESTIVAL

Dal Mali all’Iran, dagli Stati Uniti alla Spagna, passando per il Mediterraneo, la Puglia e il Salento, la nuova edizione del festival disegna una geografia senza confini, nella quale tradizioni lontane, esperienze contemporanee e differenti forme espressive si incontrano nel segno dell’ascolto, della curiosità e della libertà creativa. Salento Jazz è una storica realtà dello spettacolo dal vivo, attiva da quasi quarant’anni e considerata uno dei riferimenti più solidi del jazz italiano. Attento alla ricerca e ai linguaggi del jazz contemporaneo, il festival ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del genere nel territorio, trasformandolo da proposta di nicchia a esperienza culturale condivisa e intergenerazionale. La lunga storia, le collaborazioni con musicisti e istituzioni e il forte radicamento locale hanno reso Salento Jazz un presidio stabile della musica dal vivo. Dal 2025 si avvale dell’organizzazione e della produzione di Ponderosa Music and art. La scorsa edizione si sono alternati sul palco la cantautrice Simona Molinari, Raphael Gualazzi, Avion Travel, Nesrine, Bassolino, Dario Jacque, Thomas Umbaca, The Gospel Times.