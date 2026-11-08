Severino, il sarto di via Giulio Cesare e l’arte di cucire la vita a mano

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PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Si chiama Saverio De Ronzis, ma per tutti è semplicemente Severino. Per qualcuno, i più giovani abituati al fast fashion e alle montagne di abiti presi in un clic, è una figura quasi mitica, di quelle che resistono stoicamente dietro a una vetrina mentre ogni strada si riempie di locali Prêt-à-porter, lounge bar e catene i cui neon deformano e confondono, e la città perde i suoi ricordi.

Oggi di Severino dobbiamo parlare come di una voce fuori dal coro della modernità e riconoscere il valore di chi ha protetto un sapere antico, schierandoci, una volta tanto, contro la perdita di una manualità che non fa più gola a nessuno perché siamo nella stagione in cui il consumo divora tutto e la velocità ha sostituito il buon gusto.

Eppure c’è stato un tempo in cui gli abiti non erano usa e getta, prima dell’avvento della moda in serie e dei grandi magazzini, ci si rivolgeva alla sartoria artigianale, si entrava in bottega, ci si sedeva ad aspettare il proprio turno mentre il sarto studiava le proporzioni, i difetti da correggere e le linee migliori per esaltare la figura. La scelta della stoffa era un momento fondamentale: quel tessuto doveva durare anni, accompagnare le occasioni importanti, era un dialogo continuo e personale tra il cliente e l’artigiano, dove il vestito veniva letteralmente costruito attorno alla persona, provato, imbastito e rifinito a mano punto per punto.

Severino, dicevamo, è uno di quei personaggi che dal bancone della sua bottega è diventato parte integrante di quel tessuto urbano che profuma di gesso, stoffa e ferro da stiro, un profumo che chi ha avuto la fortuna di avvertirlo, se lo porterà dietro per sempre e saprà riconoscerlo quando lo ritroverà. Aveva appena diciannove anni quando ha aperto il suo primo laboratorio, tre tappe hanno segnato il suo cammino e la topografia della sua vita: il primo negozio in piazza del Popolo, poi via Cavour e infine via Giulio Cesare, dove ha messo radici acquistando anche la casa, unendo il tetto e il banco di lavoro in un unico destino. Nel dicembre del 1967 è arrivato il matrimonio, coronamento di un amore che ha gettato le basi per una nuova avventura in cui la vita privata cammina fianco a fianco con quella professionale.

Se all’epoca la giovinezza spingeva sull’acceleratore dell’entusiasmo, oggi Severino continua a lavorare con la stessa identica ostinazione, difendendo i ferri del mestiere: gli abiti confezionati rigorosamente a mano, i tagli perfetti, una cura maniacale per i dettagli e quelle riparazioni impossibili che nessuna macchina industriale potrà mai replicare, perché lì dentro ci vogliono l’ingegno e i calli sulle dita di chi la materia la conosce davvero.

«Quando fai le cose con passione, non ti stanchi mai del lavoro», ripete, quasi a voler spiegare un’etica che oggi suona quasi anacronistica in un mondo che misura tutto sul profitto immediato.

Per decenni, tra chi cercava l’abito buono per le grandi ricorrenze e chi si affidava a lui per salvare il capo preferito, la bottega di Severino è stata un punto di riferimento dimostrando che in un’epoca che periodicamente dà la sartoria artigianale per spacciata, una certa idea di Salento sa resistere al tempo mentre resta il lavoro di una vita intera: un filo che continua a tenere insieme i giorni, cucito senza fare rumore.

A margine, una breve riflessione: accumuliamo abiti a basso costo destinati a durare lo spazio di una stagione, alimentando uno spreco insostenibile, una delle più grandi vergogne del secolo. Recuperare la cura nella scelta dei capi, preferire la qualità alla quantità e dare valore al lavoro artigiano significa non solo rispettare il lavoro di chi produce, ma fare una scelta di consapevolezza e di rispetto per le risorse, rifiutando l’omologazione del fast fashion.