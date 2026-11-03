Tutto pronto per “Novello in festa”: al via a Leverano la XXVIII edizione della rassegna dei vini rossi del Salento

LECCE – Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, nel centro storico di Leverano, torna “Novello in Festa”, la rassegna dei vini rossi del Salento, organizzata dalla Pro Loco di Leverano, in collaborazione con il Comune di Leverano e con il patrocinio di Provincia di Lecce, di Confcommercio Lecce e Camera di Commercio di Lecce.

Giunta alla sua XXVIII edizione, la manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno, a Lecce, dal presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, dall’assessore del Comune di Leverano Carmine Antonio Muci, dal presidente della Pro Loco di Leverano Giuseppe Notarnicola e dal direttore di Confcommercio Lecce Federico Pastore.

Il presidente dell’Ente Fabio Tarantino ha evidenziato: “Novello in Festa porta nel centro storico di Leverano il lavoro delle cantine e dei viticoltori, rendendo visibile il peso della produzione vinicola nell’economia del territorio. È anche l’occasione per richiamare questioni decisive per il futuro del settore, dall’aumento dei costi agli effetti della crisi climatica, dalla giusta remunerazione del lavoro agricolo al ricambio generazionale. Sono problemi che richiedono politiche strutturali, capaci di garantire redditività alle imprese e prospettive a chi sceglie di investire nella terra. La Provincia di Lecce sostiene questa manifestazione nella convinzione che il futuro dell’agricoltura salentina debba tornare al centro delle scelte di sviluppo del territorio”.

Tre giorni di eventi, degustazioni e spettacoli celebreranno le eccellenze vitivinicole del territorio, in una cornice che unisce tradizione locale e respiro internazionale. L’edizione di quest’anno si caratterizza per una forte impronta ecologica all’insegna dello slogan “Meno spreco, meno rifiuti, meno plastica”: obiettivo, promuovere una festa pienamente rispettosa dell’ambiente e del decoro urbano.

L’inaugurazione della rassegna, con la partecipazione del presidente della Provincia Fabio Tarantino, si terrà venerdì 6 novembre, alle ore 18, presso Palazzo Gorgoni. Alle ore 18.30 l’apertura della mostra “Il Tesoro di Bacco”, a cura di ConfArtigianato Lecce, arricchita dalla firma di un Protocollo d’intesa con delegazioni provenienti da Spagna e Turchia. Alle ore 19.30 si apriranno le porte del Salone dei Vini del Salento, presso il Convento Santa Maria delle Grazie, cui seguirà (ore 20) l’apertura degli stand enogastronomici e degli spazi espositivi nel borgo antico.

Il weekend proseguirà con un ricco calendario di attività collaterali. Sabato 7 novembre spazio allo sport e alla mobilità sostenibile con la ciclo escursione “Novello in sella”, curata da GiroLento.it. Nel pomeriggio previste visite guidate e passeggiate nel centro storico e, in serata, un corso gratuito di tamburello aperto a tutti, in via Lunga, a cura dell’Associazione “Generazione 0”.

Domenica 8 novembre la giornata si aprirà all’insegna del trekking naturalistico e del podismo con la VI edizione di “Corrinovello”, a cura della ASD Atletica Leverano. Nel pomeriggio, Piazza Roma ospiterà la V edizione di “Novello Satanello”, tradizionale gara per i mangiatori di peperoncino, mentre Largo Fontana accoglierà l’iniziativa dedicata ai soci 50&più Lecce.

Nel corso del fine settimana rimarranno aperte diverse mostre tematiche, tra cui il percorso didattico “Il cammino dell’uva, la vendemmia raccontata ai più piccoli”, presso la Torre Federiciana, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Geremia Re – Don Lorenzo Milani”, l’esposizione “Decrescita felice” di Emilio Alessandro Romanello, “La via verso la gentilezza”, mostra a cura di Pro Loco Leverano, Comune di Leverano e Istituto Comprensivo Geremia Re – Don Milani Classi IV. Di particolare rilievo, inoltre, l’incontro culturale “Il Salento incontra la Maremma”, dedicato alla degustazione tra il Negroamaro nostrano e il Ciliegiolo Toscano. Le storiche cantine locali (Conti Zecca, Vecchia Torre e Agricola Dell’Arneo) offriranno visite guidate e laboratori di degustazione per tutto il weekend.

Le serate saranno animate dalla presenza degli artisti di strada, tra cui Maori fire and led, Mago Milo e Prisca, e dalle esibizioni di gruppi di musica popolare e folkloristica, come I Pizzicati, I Calanti, Stella Grande, Jonica Popolare, i Kardia e la Mediterranean Psychedelic Orkestra.