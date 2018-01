GALATONE (Lecce) – Galatone si svela alla stampa internazionale. Giungono da Cile, Austria, Cina, Croazia e naturalmente anche dall’Italia, i giornalisti che partecipano al press tour organizzato dall’Amministrazione Comunale, grazie al contributo dell’Assessorato all’Industria Culturale e Turistica della Regione Puglia.

“Galatone e San Sebastiano. Racconti di riti e tradizioni” è il nome dell’iniziativa che porterà un gruppo di giornalisti e opinion leader, da oggi venerdì 19 a domenica 21 gennaio, alla scoperta della città partendo proprio dai riti e dalle celebrazioni, come la processione ed il tradizionale “Sparu ti la freccia”, in onore del patrono San Sebastiano. A questi, poi, si aggiungono le visite nel centro storico, nella chiesa matrice, nel frantoio ipogeo, nel Museo delle “Macchine di Leonardo Da Vinci”, nel palazzo marchesale, nei santuari della Grazia e del Ss. Crocifisso. Una tappa anche nella marina di Galatone e, infine, al Museo della Memoria e all’Acquario di Santa Maria al Bagno.

“Il nostro obiettivo strategico – afferma con soddisfazione il sindaco di Galatone Flavio Filoni – è quello di raccontare una città viva non solo di riti, di tradizioni e di eventi, ma anche di una comunità in cui le bellezze della natura si uniscono a quelle del paesaggio, in cui la tradizione enogastronomica si unisce alla cultura, alla storia e all’architettura. A noi il compito di accompagnare i giornalisti e gli opinion leader attraverso un percorso emozionale nel cuore della città che possa poi essere importante veicolo di comunicazione e promozione per potenziare ancora di più il turismo, allungandone la stagione vacanziera”.

Tra le testate che parteciperanno al press tour ci sono “Global Press” di Duessedorf – Austria, Televisione Centrale Cinese, Htv di Zagabria, Canal 13 di Santiago del Cile, Rivista Caras del Cile.