Una 13enne aggredita in spiaggia da un rottweiler, acquisito il cellulare della ragazza che ha ripreso la scena

PORTO CESAREO (Lecce) – Non solo i telefonini delle due sorelle. Accertamenti sono stati disposti anche sul cellulare di una terza ragazza nell’inchiesta sul ferimento di una 13enne, azzannata da un rottweiler, sulla spiaggia di Porto Cesareo. Si tratta della giovane che avrebbe ripreso la scena dell’aggressione, il 26 aprile scorso. La Procuratrice capo dei Minori, Simona Filoni, non vuole tralasciare alcun dettaglio su un caso che ha scosso l’intera opinione pubblica salentina. E ha disposto il sequestro del cellulare anche della terza ragazza per estrapolare dati di interesse investigativo utili alla ricostruzione degli eventi con riferimento ai fatti, oggetto di indagine (sms, mms, file, video, fotografie, chat e quant’altro) da cui si possano ricavare elementi di prova.

L’incarico verrà affidato, giovedì 28 maggio, agli ingegneri Antonio Ratano e Salvatore Sambati affiancati dall’ingegnera informatica Luigia Quarta, per conto della famiglia della 13enne, assistita dagli avvocati Rocco Rizzello e Nuri Zaccardi. Le due sorelle, entrambe assistite dall’avvocato Francesco Cazzato, di 15 e 17 anni, accusate di lesioni personali aggravate, avrebbero aizzato il cane contro la 13enne, costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Per la famiglia, l’episodio configurerebbe il reato di tentato omicidio.

La vittima, nel frattempo, è rientrata a casa ma è ancora profondamente scossa e dovrà intraprendere un percorso di supporto psicologico per lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza. Parallelamente bisognerà attendere i primi provvedimenti a carico delle due sorelle cresciute in un contesto familiare problematico (il padre è detenuto da tempo). Sulla scorta delle varie relazioni che arriveranno negli uffici della procura minorile, gli inquirenti potrebbero disporre il collocamento in una casa famiglia.