PUGLIA – “È stata la campagna elettorale più difficile degli ultimi anni. Si percepiva, soprattutto al Sud, e quindi in Puglia e in Salento, una voglia di rottura e di cambiamento rispetto alle politiche pubbliche, testimoniato dal voto di un elettore su due”. Così Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera e eletto per il PD a Montecitorio nel collegio di Lecce-Casarano-Nardò-Francavilla Fontana.

“Questa non è solo protesta – aggiunge – ma un’indicazione chiara di rotta. Il PD dovrà riflettere molto e ripartire dai propri valori fondativi che fanno della centralità della persona un punto fermo. Ringrazio tutti i nostri elettori e la straordinaria comunità del Salento che sarò onorato di rappresentare per tutta la legislatura, così come farò con tutti i pugliesi.

Rimbocchiamoci le maniche e serviamo con dignità e onore le istituzioni che hanno bisogno di rigore, trasparenza e competenze. Buon lavoro a tutti!”.