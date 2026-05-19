Via XXV Luglio da oggi chiusa al traffico per terminare velocemente i lavori

LECCE – È entrata in vigore, oggi, la nuova viabilità in conseguenza della chiusura dell’ultimo tratto di via XXV Luglio per il completamento dei lavori per il basolato. La circolazione viene deviata a sinistra in via Costa e, all’intersezione con via Cavallotti, potranno proseguire a destra per raggiungere la rotatoria di collegamento con viale Marconi. Proprio viale Marconi, interessato nelle ultime settimane da importanti interventi di riqualificazione, presenta una nuova configurazione viaria che consentirà agli automobilisti di raggiungere l’accesso al centro storico oppure invertire il percorso impegnando viale Lo Re.

Le modifiche riguardano anche la sosta e la riorganizzazione degli spazi urbani. Nell’area precedentemente destinata a parcheggi per bici e scooter sono stati realizzati nuovi stalli a strisce blu, mentre poco più avanti è stata predisposta una zona dedicata alle due ruote. Previsti anche sette posti auto riservati ai disabili, altrettanti per i residenti e apposite aree di carico e scarico merci.

“Si tratta di un intervento importante che punta a migliorare la sicurezza, la funzionalità della circolazione e l’accessibilità dell’area urbana interessata – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla – Sappiamo che in questa fase i cittadini dovranno confrontarsi con alcuni cambiamenti nella viabilità, ma i lavori consentiranno di restituire alla città un’area più moderna, ordinata e funzionale, con una migliore gestione del traffico e degli spazi di sosta”.

“Da questa mattina, come già abbondantemente preventivamente comunicato a tutta la cittadinanza, è stata predisposta la chiusura di via 25 Luglio ,al fine di consentire alle ditte incaricate del rifacimento dei basolati di operare in modo più rapido, efficace e in totale sicurezza – ribadisce l’assessore al Traffico, alla Mobilità e alla Sicurezza, Giancarlo Capoccia – L’intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana che l’Amministrazione sta portando avanti con l’obiettivo di migliorare il decoro, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici cittadini. Rivolgo un appello a tutti i cittadini affinché collaborino rispettando attentamente la segnaletica stradale temporanea predisposta per questi lavori – In particolare, si invita a non occupare abusivamente gli spazi riservati al carico e scarico, così da evitare disagi, rallentamenti e consentire il regolare svolgimento delle attività di cantiere. Siamo consapevoli dei temporanei disagi che questi interventi possono arrecare, ma confidiamo nella comprensione e nel senso civico della cittadinanza, certi che il risultato finale rappresenterà un beneficio concreto per l’intera comunità”.