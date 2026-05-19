Minore diabetico ripreso e filmato durante il pestaggio in stazione: chiesto il processo per otto

GALATINA (Lecce) – Dovranno comparire il 26 ottobre prossimo davanti a un giudice per l’udienza preliminare, così come riportiamo in anteprima, i presunti componenti della “gang del bosco”, accusati di aver picchiato un 17enne diabetico, di nazionalità tunisina, all’interno della sala d’attesa della stazione ferroviaria di Galatina, il 16 aprile 2025.

Sul banco degli imputati rischiano di finire un 18enne, tre 17enni (tra cui una ragazza), altrettanti 16enni, e un 15enne. Per cinque di loro, la procuratrice capo della procura dei minori di Lecce, Simona Filoni, ha mantenuto la contestazione dell’aggravante della finalità dell’odio razziale contenuta nell’avviso di conclusione. Nell’inchiesta erano coinvolti anche due altri minori, non imputabili, perché non avevano neppure 14 anni quando si è verificata l’aggressione. Le accuse messe nero su bianco dagli inquirenti vanno dallo stalking, alle lesioni, dalla violenza privata alla diffamazione aggravata.

La vittima, nata in Italia da genitori di origini tunisine, era finita nel mirino del branco già da un paio di anni. Deriso, umiliato, picchiato, insultato. Due le aggressioni accertate dalla polizia di Galatina, una dopo l’altra. A distanza di pochi giorni. il 12 aprile, la prima; il 16, la seconda. Quella più violenta. E ripresa da una ragazza – la fidanzata di uno degli autori – con il telefonino. In sottofondo, a corredo del video, si sente la sua voce: “Dobbiamo riprendere tutto, siamo con la gang del bosco oggi”. Il pestaggio, nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Galatina.

Con il rischio di essere notati da qualche testimone. Calci, pugni, offese, insulti nonostante “le urla strazianti e le implorazioni di smetterla del ragazzo portatore di un infusore di fisso di insulina al livello dell’addome”. Il branco, invece, continuò ad accanirsi colpendo il 17enne “per altri 26 secondi” come emerge dal video divenuto virale nelle ore immediatamente successive non appena finì sui social. Quella sera di violenza, però, continuò: il branco inseguì il 17enne, che, nel frattempo, aveva cercato riparo in casa di un conoscente. La vittima cercò di sfondare la porta dell’abitazione e quando riuscì a entrare, volarono minacce e insulti intrisi di odio razziale, secondo gli inquirenti: “Tunisino di m….”; Tunisino bastardo!”; “Esci fuori”. Soltanto l’intervento di una vicina, dal balcone, consentì di mettere in fuga il branco. I cui componenti, sui social, si atteggiavano, da tempo, ad aspiranti boss, sfoggiando pistole false in alcuni post.

Mesi dopo cinque di loro finirono in una comunità con un’ordinanza del tribunale dei minori. Alla esaltazione della baby gang fa da contraltare l’arrendevolezza della vittima: è finita in ospedale subito dopo l’aggressione, da dove è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni, dopo una serie di accertamenti. E ha vissuto mesi e mesi nel terrore e nella paura costante di incontrare i suoi aggressori; il rendimento a scuola non è stato più lo stesso e, soprattutto, si sono acuite le sue difficoltà a interagire con i suoi coetanei. E non potrà costituirsi parte civile (non è consentito nei processi con minori) nel corsodell’udienza preliminare quando i suoi aggressori, con ogni probabilità, chiederanno di poter usufruire della messa alla prova.

Il collegio difensivo è rappresentato dagli avvocati Massimo Bellini; Daniela Sindaco; Antonio Palumbo; Simona Reale; Riccardo e Massimo Marra; Roberto Stanislao e Giuseppe Romano.