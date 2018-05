LECCE – La chirurgia pediatrica è stata inaugurata poco più di tre mesi fa. Il Presidente di Tria Corda, Antonio Aguglia afferma “Abbiamo proposto alla Regione Puglia di mettere insieme più risorse e così è nato il Polo Pediatrico del Salento a dicembre, con il trasferimento della chirurgia pediatrica da Casarano a Lecce, città scelta perché ubicata al centro del Salento, vedi anche Brindisi e Taranto. Il trasferimento era un atto logico, naturale. Doveva esserci al ‘Vito Fazzi’ di Lecce la chirurgia pediatrica. Inoltre, analizzando i vari decreti ministeriali della sanità, si può notare che da Bari in giù non ci sono altre chirurgie pediatriche e quindi era una scelta obbligata”.

Tria Corda ha comprato tutti gli arredi del reparto di chirurgia pediatrica. Il presidente Aguglia scherza affermando “Non è stato un impegno straordinario! Ora però vogliamo creare un Polo di eccellenza che possa dare risposte alle famiglie. Dobbiamo continuare nel nostro percorso”.

Martedì prossimo, dopo aver firmato un Protocollo di Intesa con ASL Lecce e Regione Puglia, si insedierà una commissione mista ASL e TRIA CORDA, che lavorerà sul progetto del Polo Pediatrico a Lecce, anche dal punto di vista logistico. L’idea è di creare un ambiente a misura di bambino con spazi verdi, aree comuni, aree per i genitori, luoghi ricreativi che stimolino la fantasia e il gioco. Funzioni speciali come la scuola, il cinema, la biblioteca e il ristorante, daranno sostanza alla metafora dei grandi interni, come una piccola città. Uno spazio dove grandi professionalità sanitarie col supporto di moderne tecnologie possano dare risposte ai loro bisogni in un contesto a misura di bambino, dove poter continuare a giocare e vivere i rapporti familiari, a studiare con i loro compagni ed insegnanti.

Antonio Aguglia continua “Spesso creiamo dei concorsi per bambini e chiediamo di disegnare l’Ospedale dei loro sogni. Sono sempre luoghi allegri, colorati, luminosi, ariosi. A noi piacerebbe proporre un progetto innovativo, uscire dagli schemi ed immaginare gli ospedali in modo diverso. Ad esempio Emma Children’s Hospital ad Amsterdam è l’ospedale più innovativo di Europa e noi vorremo ispirarci a loro. Vorremmo attuare un processo di modernizzazione, ciò influirebbe molto sulle relazioni tra pazienti, genitori, personale infermieristico e i medici”. Continua il presidente “All’interno, tutti i gruppi di pazienti, in base alla loro età e patologia vorremmo che avessero dei propri spazi. I bisogni naturalmente cambiano. Vogliamo creare delle strutture più vicine al paziente e ai suoi bisogni. Ci piacerebbe che i bambini facessero la colazione con i genitori, avessero dei momenti come a casa loro. Più significativamente, tutti i programmi sociali che vorremmo offrire, trasformando l’ospedale in un luogo di interazione sociale informale. Aiutarli, insomma, a non rinunciare alla quotidianità della vita. Si è dimostrato che un ambiente ben strutturato, favorisca le cure dei bambini”.

Inoltre, grazie alla rete sociale Solo x Loro – Insieme per il Polo Pediatrico, Tria Corda ha acquistato un monitor multiparametrico e un defibrillatore pediatrico, che sono fondamentali per realizzare due posti di terapia intensiva pediatrica a Lecce (da giugno dovrebbe partire la terapia intensiva). Tria Corda, inoltre, sta lavorando, anche, per far sì che Lecce diventi un centro d’eccellenza anche per la reumatologia pediatrica, che è una delle discipline importantissime, per le quali molti bambini sono costretti ad andare fuori per curarsi. Il Comitato Scientifico della Onlus ha presentato alla Direzione dell’ASL, anche, un progetto per la realizzazione di un reparto di Neuropsichiatria Infantile.

Il Polo Pediatrico del Salento si basa sul modello Hub & Spoke (letteralmente “mozzo e raggi”) è un modello organizzativo, che parte dal presupposto per cui determinate malattie necessitano di competenze specialistiche e costose. Non possono quindi essere assicurate in modo diffuso e capillare su tutto il territorio.

Per questo motivo tale organizzazione prevede la concentrazione in un limitato numero di sedi Hub (centri di eccellenza) e di centri periferici Spoke, dove vengono inviate le persone che hanno superato una certa soglia di complessità.

“Siamo riusciti, di fronte ad un progetto creato da una persona straordinaria che purtroppo da un anno non c’è più, che è il professor Carlo Corchia, che era il nostro referente scientifico, a coinvolgere le istituzioni, la Regione Puglia, la ASL Lecce, che hanno creduto nel nostro progetto. Con il tempo siamo riusciti a coinvolgere, anche, il territorio ed ora stiamo cercando di abbattere anche la spesa sanitaria privata, che nel 2017 era salita a 35,2 mld. Secondo Istat, al Sud e nelle isole le maggiori difficoltà ad affrontare le spese sanitarie: circa il 54% degli italiani. E questo è un trend in crescita. Lunghe liste d’attesa e una scarsa efficienza del sistema sanitario salentino portano la gente a cercare risposte fuori dalla propria terra. 15 salentini su 100 scelgono gli ospedali del centro nord e ciò costa alla Asl quasi 45 milioni. Aguglia conclude dicendo “Stiamo mettendo un freno a tutto questo e si può fare grazie alla collaborazione di tutti per uno scopo unico: realizzare il polo Pediatrico d’eccellenza del Salento”.

Clarissa Rizzo