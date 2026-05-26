Michela Rizzo, dal tatami di Lecce all’oro europeo di Francoforte

Il 24 maggio 2026, a Francoforte, Michela Rizzo conquista il titolo europeo di karate con la Nazionale italiana femminile di kata. È un oro che arriva come esito, lento e severo, di una traiettoria lunga, costruita negli anni con disciplina e con quella qualità quasi invisibile che appartiene agli atleti veri: la capacità di trasformare il talento in linguaggio stabile del corpo.

Tutto comincia all’Athlon di Lecce, palestra storica di karate guidata dal maestro Vito Barletti, figura centrale nella sua formazione, tanto tecnica quanto umana. È lì che Michela cresce e si forma come gesto prima ancora che come atleta: affina la precisione, ma soprattutto quella grazia trattenuta che nel kata diventa forma di armonia, quasi dominio silenzioso del corpo su se stesso.

Fin dai primi passi emerge in lei una qualità difficile da nominare: la naturalezza nell’abitare il movimento. Come se il corpo non eseguisse soltanto, ma pensasse insieme all’aria. La sua crescita internazionale conosce una progressione paziente. Passa attraverso gli Open europei, le convocazioni in azzurro, le medaglie conquistate con la Nazionale italiana sotto la guida dei tecnici federali del kata. In questa linea coerente arrivano il titolo europeo giovanile, l’argento mondiale del 2023 a Budapest, l’argento europeo del 2024, il bronzo europeo del 2025 in Armenia, e infine l’oro continentale del 2026 in Germania, ottenuto con la squadra femminile italiana.

A Francoforte, Michela Rizzo appare nella forma più compiuta del suo karate: precisione, eleganza, controllo. Ma soprattutto una leggerezza che non è mai sottrazione di forza, bensì sua trasformazione. Nel kata non vince soltanto chi esegue meglio, ma chi riesce a fare della tecnica una visione.

Ed è forse qui che si apre il nucleo più segreto della frase che pubblica sul suo profilo Facebook subito dopo il trionfo europeo:

“Adesso ci credi che vali?”

Non sembra rivolta agli altri. È piuttosto una fenditura interiore, un dialogo continuo con se stessa, come accade a chi non smette di interrogare la propria riuscita. Perché esistono atleti che, anche davanti alla vittoria, restano in una tensione ulteriore: non si accontentano del compiuto, ma cercano ancora oltre, verso un affinamento che non ha termine, verso una prestazione che si sposta sempre un poco più in là.

È il desiderio di superare il limite precedente, di riscrivere ogni volta il proprio cielo, come se ogni traguardo fosse il punto in cui questo cielo si rovescia e diventa apertura, soglia, ripartenza. E allora, da Lecce a Francoforte, Michela Rizzo insegna che non è la certezza a fare i campioni, ma la capacità di abitare il dubbio e continuare a vincere, fino a conquistare l’oro europeo.