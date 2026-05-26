Altro suicidio nel carcere di Lecce: si toglie la vita un 35enne. A giorni sarebbe stato processato

LECCE – C’è un altro decesso in carcere su cui la procura salentina ha avviato i dovuti accertamenti: ed è la morte di un 35enne senza fissa dimora, autore di un tentato furto, con annessi danneggiamenti, in un’abitazione, in via San Cesario, a Lecce. Alcune ore dopo, era stato processato per direttissima: l’arresto era stato convalidato ed era stata confermata la custodia cautelare in carcere nonostante l’opposizione della difesa, rappresentata dall’avvocato Diego Cisternino. L’udienza per il giudizio per direttissima era fissata per il 22 maggio ma il 13, l’uomo si è tolto la vita in carcere.

Il 35enne era stato bloccato dopo una segnalazione urgente da parte del proprietario dell’abitazione ubicata fuori Lecce in campagna. L’uomo, ai poliziotti, aveva riferito di aver sentito dei rumori sospetti provenire dal livello inferiore della struttura, dove sono ubicati tre appartamenti destinati alla locazione, accessibili da un unico ingresso pedonale sulla strada principale. Le volanti, giunte sul posto in pochi minuti, sono state accolte dal proprietario e da uno degli affittuari. Sin dall’ingresso, i poliziotti hanno udito chiaramente rumori metallici provenire dal giardino retrostante.

Scendendo le scale esterne, hanno riscontrato che le porte dei primi due appartamenti erano state già forzate, presentando vistose scalfitture all’altezza delle serrature e le maniglie divelte. Seguendo i rumori, gli agenti hanno raggiunto il terrazzino del terzo appartamento, dove hanno sorpreso un uomo mentre era ancora intento a forzare l’infisso d’ingresso. L’individuo, vistosi accerchiato e senza vie di fuga, aveva gettato per terra un grosso cacciavite utilizzato per l’effrazione e si è arreso senza opporre resistenza.

I successivi controlli all’interno dei primi due appartamenti hanno confermato il ‘passaggio’ dell’uomo infatti i locali si presentavano a soqquadro, con mobili spostati e cassetti rovistati. Condotto negli uffici in Questura per l’identificazione, l’uomo è risultato con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Al termine delle attività di rito, il 35enne è stato arrestato e su disposizione del pm di turno, condotto in carcere dove si è poi tolto la vita nei giorni immediatamente successivi. L’emergenza suicidi nel carcere di Lecce è ormai un fatto noto. Su queste pagine abbiamo parlato di altri casi che hanno spinto autorevoli figure istituzionali ad intervenire per denunciare una situazione sempre più allarmante.