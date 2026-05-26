Non droga, ma canapa light: 43enne assolto dal giudice perché il fatto non costituisce reato

Taurisano (Lecce) – Non droga, ma canapa light. Assolto, perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata emessa oggi, in abbreviato, dal giudice Valeria Fedele nei confronti di un 43enne di Taurisano, difeso dall’avvocato Antonio Luceri.

All’interno dell’attività gestita a Taurisano, secondo l’accusa, il 43enne avrebbe «illecitamente detenuto, al di fuori dei casi consentiti per uso personale e al fine di cessione a terzi, prodotti costituiti e contenenti da infiorescenze di canapa».

Ma l’avvocato Luceri ha dimostrato che il sequestro era di canapa light, di quantità inferiore al consentito. E quindi non c’era il dolo, quindi la volontà di commettere reato da parte del suo assistito, perché la sostanza sequestrata non aveva alcuna efficacia drogante.

Si tratta della prima sentenza di assoluzione dopo l’introduzione dell’articolo 18 del Decreto Sicurezza. Sulla stessa norma, a Brindisi, un gup aveva rimesso la questione alla Corte costituzionale per presunta incostituzionalità.