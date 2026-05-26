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Paura per un incendio lungo la provinciale, a ridosso di abitazioni e di un distributore di carburanti

L'incendio sulla Casarano-Collepasso (foto Toti Bello)

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