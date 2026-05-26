Paura per un incendio lungo la provinciale, a ridosso di abitazioni e di un distributore di carburanti

1 of 3

Casarano–Collepasso (Lecce) – Paura, nel pomeriggio di oggi, per un grosso incendio lungo la strada Provinciale 322, che collega Casarano a Collepasso. Il rogo si è sviluppato a ridosso di un’area di servizio per il rifornimento di carburanti.

Nella zona, però, si trovano anche diverse abitazioni. Da qui in tanti hanno temuto per la propria incolumità. E, dopo aver lanciato l’allarme, e in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, più di qualcuno ha provato a domare e tenere lontane le fiamme con l’uso di tubi collegati ai rubinetti domestici e della stazione di servizio.

Sul posto sono poi arrivate le squadre di vigili del fuoco di Ugento e Gallipoli e hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Il tratto di strada interessato è stato immediatamente chiuso al traffico veicolare dagli agenti della Polizia locale con inevitabili rallentamenti e disagi per la viabilità.