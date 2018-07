SALENTO – “I Consigli Comunali di Acquarica del Capo e di Presicce dicono sì alla fusione in un unico ente comunale. Un evento storico e straordinario nella storia della Puglia che non accadeva da più di 90 anni. Un plauso alle comunità e alle loro istituzioni che si sono dimostrate mature e proiettate verso il futuro. Un traguardo reso possibile da una mia legge regionale, la n°34 del 2014″. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Sergio Blasi.

“La Regione – continua – ora indirà una consultazione elettorale nei due Comuni propedeutica all’adozione del provvedimento costitutivo del nuovo ente. Quest’atto importante e coraggioso giunge a coronamento di un percorso politico certosino, portato avanti in Consiglio regionale grazie anche al contributo tecnico del professore Luigino Sergio.

Per le comunità di Acquarica e di Presicce, oltre al miglioramento delle performance amministrative e al risparmio legato alle economie di scala, si aggiungeranno trasferimenti statali e regionali pari a 17 milioni 760mila 867, 36 euro in 10 anni. Un’occasione di crescita economica e culturale – conclude Blasi – a cui non si può rinunciare”.