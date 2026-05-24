Tradizione, fede e territorio: a Lecce si aprono i festeggiamenti per la Madonna delle Cerase. All’inaugurazione presente il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla

Si è tenuta a Lecce la presentazione del volume “Ciliegie, arte, devozione, benessere”, un’opera che apre ufficialmente le celebrazioni per la Madonna delle Cerase, la storica e sentitissima ricorrenza legata alla chiesa dell’Alcantarina, situata a ridosso di Porta Napoli. Il libro, scritto dal Luogotenente Stefano De Carolis, compie un viaggio meticoloso attorno al simbolo cardine di questa devozione, la ciliegia, esplorandone non solo il valore artistico e sacro per il territorio, ma anche le sue proprietà legate al benessere. All’incontro ha preso parte il Vicesindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, che ha voluto sottolineare l’importanza di valorizzare questi riti capaci di tenere viva la memoria storica della città. L’opera di De Carolis è il frutto di una stretta collaborazione con la comunità parrocchiale e la confraternita, guidate dal parroco Don Giovanni e dal priore della chiesa. Questa presentazione fa da preludio ai momenti più attesi dai fedeli e dai cittadini, in particolare la suggestiva processione che seguirà nei prossimi giorni. La caratteristica distintiva e più amata di questo corteo sacro resta la presenza di un pony, un asinello che traina un carretto interamente riempito di ciliegie fresche da distribuire, unendo così la solennità della fede alla genuinità delle feste popolari salentine.