La tragedia di Genova ha acceso un faro su tutte le infrastrutture e anche sull’asseza di una moderna rete di comunicazioni al sud. Puglia Popolare chiede interventi nel Mezzogiorno all’altezza di un Paese civile. “In questo momento in cui la rete autostradale è sotto lo zoom del Paese intero vorremmo ricordare che le tragedie, a causa delle infrastrutture, non accadono solo dove queste cedono ma anche dove non esistono – spiega il coordinatore provinciale Luigi Mazzei –

Evidenziato questo concetto come Puglia Popolare vogliamo sottolineare, ancora una volta, che oltre alla Sardegna, l’unico posto privo dei servizi dell’autostrada è il Salento.

Come possiamo parlare di nazione unita se poi tranciamo i collegamenti a Bari?

L’Italia finisce a Bari?

Quanti morti abbiamo registrato a causa della strada Bari-Lecce definita la strada della morte ?

È vergognoso dover ribadire che esiste un paese a due velocità e basta guardare il Nord per accorgersi che c’è veramente un’anomalia incredibile.

Dalla cartina allegata si nota tutto alla perfezione. Il Sud è servito poco e male rispetto al Nord, è una verità inopinabile. Il Sud merita rispetto.

Servono soluzioni, serve un Piano dei Trasporti che mette in ordine le cose… Al Salento, invece, serve un’investimento perequativo che riscatti tutti gli anni di buio totale. Non basta un Ministro per il Sud serve una politica per il Sud reale, che preveda trasporti sicuri ed efficaci su gomma e su rotaia adeguati al territorio ed al suo valore turistico ed ambientale.

P.s. Cartina pubblicata oggi da molti giornali

rende meglio l’idea. Se si confronta con quella delle reti ferroviarie il quadro è completo”.