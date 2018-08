PUGLIA – “E alla fine sono i sindaci e i direttori didattici, molti in Puglia ma non solo, che stanno decidendo l’obbligatorietà dei vaccini per l’iscrizione a scuola dei bambini delle Elementari e dell’Infanzia. Di fronte alla confusione che regna sovrana e che vede le forze governative più interessate alla polemica politica in cerca di consensi nella propria parte, ogni Comune e Scuola si attrezza come può dando per valida la legge Lorenzin perché ‘superiore’ alla circolare Grillo”. Lo dichiara il vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Direzione Italia/Noi con l’Italia, Luigi Manca.

“Ora – prosegue – fermo restando la bontà dell’azione dei primi cittadini, in qualità di massima autorità sanitaria locale, e dei presidi che si attivano per sbrogliare una matassa ingarbugliata, ma che creano una copertura a macchia di leopardo, che potrebbe far venir meno quella copertura ottimale raggiunta negli anni scorsi anche in Puglia. Ma la Salute pubblica non può essere demandata alle decisioni dei singoli. Condivido sicuramente l’appello dei sindacati della Scuola che oggi – a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico – gettano un grido di allarme che non può essere ignorato, ma mi stupisce il silenzio del nostro presidente della Regione, Michele Emiliano.

Il governatore, sempre pronto a intervenire su tutto, su questo argomento continua a tacere, noi lo invitiamo – continua Manca – perciò, a schierarsi dalla parte della Scienza e condividere la battaglia di altri presidenti di Regione perché si faccia chiarezza, ma soprattutto sicurezza. Perché non deve sfuggire a nessuno che qui è in gioco la salute dei nostri bambini.