A Gallipoli Fasano torna a fare il sindaco. Maglie, il sindaco Toma vince per la terza volta: la roccaforte di Raffaele Fitto resiste

GALLIPOLI – Non ci sarà il tanto temuto ballottaggio nella Perla dello Ionio: Flavio Fasano supera il 50% dei consensi e archivia la stagione di governo di Stefano Minerva, mandando all’opposizione l’ex vicesindaco Tony Piteo. Sin dalle prime ore, dopo la chiusura delle urne, la partita sembrava già segnata. Ha dovuto aspettare 10 anni sulla riva del fiume Flavio Fasano, ma alla fine ce l’ha fatta a spodestare gli uomini dell’attuale consigliere regionale Pd. Un colpaccio del centrodestra, che si riprende la città con un sindaco che fino a 20 anni fa era un punto di riferimento per la sinistra. Ma la politica locale è liquida, molto liquida, questo si sa. Uno dei grandi protagonisti di quest’operazione è il leghista Toti Di Mattina. La squadra ha potuto contare anche sull’imprenditore turistico Giuseppe Coppola e su tanti altri nomi del centrodestra gallipolino.

I RISULTATI

A Gallipoli Flavio Fasano, che supera la soglia del 50% ed è il nuovo sindaco della città.

Flavio Fasano: 4.829 voti, pari al 51,94%

Antonio detto Tony Piteo: 3.447 voti, pari al 37,07%

Silvia Coronese: 1.022 voti, pari al 10,99%

Totale voti ai candidati sindaco: 9.298.

ELEZIONI A MAGLIE

MAGLIE – Ernesto Toma farà il sindaco per la terza volta: la roccaforte di Raffaele Fitto ha tenuto, nonostante la candidatura dell’ex sindaco Antonio Fitto. Dopo un testa a testa con Sara De Pascalis, il primo cittadino uscente l’ha spuntata. Le opposizioni si sono divise in 3: in campo anche Marcella Marzano. La corsa frammentata degli oppositori ha dato un vantaggio al sindaco uscente, che oggi vince anche la sfida interna del centrodestra, visto che dietro la candidatura di Antonio Fitto i maligni ci vedevano delle manovre del senatore Roberto Marti. Ciononostante, l’ex sindaco ha sempre detto di appoggiarsi al solo civismo e non ai partiti. Alla fine la scommessa di Antonio Fitto è andata male: Raffaele Fitto, con la sua squadra, può tirare un sospiro di sollievo.

A Maglie vince per la terza volta Ernesto Toma con 2.674 voti pari al 30,85%, sostenuto dalla lista “Siamo Maglie”, che conquista al momento 11 seggi.

Seconda Sara De Pascalis con 2.574 voti e il 29,70%, sostenuta dalla lista di centrosinistra “Maje Noscia”, che ottiene 2 seggi.

Terza Marcella Marzano con 1.807 voti pari al 20,85%, con la lista “È Ora Maglie”, anch’essa con 2 seggi.

Quarto Antonio Fitto con 1.612 voti e il 18,60%, sostenuto dalla lista “Insieme”, che ottiene il seggio del candidato sindaco.

Totale voti ai candidati sindaco: 8.667.