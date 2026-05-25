Domani, a San Cesario di Lecce, la cerimonia di intitolazione del parco comunale ad Angelica Pirtoli, vittima innocente di mafia

Domani, 26 maggio 2026 alle ore 10.00, presso Piazza Smaldone a San Cesario di Lecce, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione del parco comunale ad Angelica Pirtoli, vittima innocente di mafia.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Angelica Pirtoli, l’Istituto Comprensivo San Cesario con San Donato e con l’asilo nido “Il Biricoccolo”, vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni del territorio e della cittadinanza.

La manifestazione rappresenta un momento di alto valore civile e simbolico per tutta la comunità, nel segno della memoria, della legalità e dell’impegno condiviso contro ogni forma di violenza mafiosa. Nel corso della mattinata sono previsti i saluti istituzionali e la performance “Il formicaio litigioso”, curata dalla scuola dell’infanzia “G.B. De Giorgi”, in collaborazione con l’asilo nido “Il Biricoccolo”.

Il Sindaco, avv. Giuseppe Distante, ha dichiarato:

“Intitolare questo spazio pubblico ad Angelica Pirtoli significa consegnare alla nostra comunità, e soprattutto alle nuove generazioni, un luogo che custodisca il valore della memoria e della responsabilità collettiva. La legalità si costruisce ogni giorno attraverso gesti concreti, educazione e partecipazione. Questa intitolazione, voluta da tutto il consiglio comunale, è un segnale forte di vicinanza ai valori della giustizia e della dignità umana.”

L’Assessore alla Legalità, Dott.ssa Elisa Rizzello, ha aggiunto:

“Siamo profondamente felici di questo momento, raggiunto attraverso un percorso condiviso e partecipato, che ha visto il coinvolgimento delle minoranze e una convergenza unanime sull’intitolazione. È il segno di una comunità che sa unirsi attorno ai valori più autentici della memoria, della giustizia e della legalità. Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Nadia Rizzello e all’ass.ne “Angelica Pirtoli, semi di giustizia e di legalità” per la costante e affettuosa presenza accanto ad ogni passo compiuto nel percorso di costruzione di iniziative sulla legalità. Un ringraziamento particolare alla dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Stella Colella, e al nido “Biricoccolo” per l’impegno profuso ogni giorno e per la collaborazione profonda e preziosa in ogni iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale”

Dichiarazione della dirigente scolastica, professoressa Maria Stella Colella. “L’impegno della scuola traccia un continum tra la giornata del 21 marzo, in memoria delle vittime innocenti di mafia, e quella in ricordo delle stragi del 23 maggio 1992. Il tema “Fame di verità e giustizia”, rappresentato dal lavoro instancabile della formichina Libera, è stato espresso dai bambini e dalle bambine della scuola dell’infanzia “G.B. De Giorgi” mediante “Il formicaio litigioso”, laboratorio espressivo su Angelica Pirtoli, la più giovane vittima di mafia, realizzato in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce e l’Associazione “Angelica Pirtoli”, occasione preziosa per educare, sin da piccoli, alla cura reciproca e alla verità, e per connettere la storia del territorio salentino alle vicende nazionali, con una azione di memoria collettiva e riflessione condivisa”. La cittadinanza è invitata a partecipare