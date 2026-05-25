La Lega non esulta a Maglie, ma festeggia a Presicce-Acquarica con Palese, poi a Gallipoli, Monteroni, Calimera e Arnesano

È un bilancio positivo quello che traccia a caldo il senatore Roberto Marti, Commissario Regionale della Lega Salvini Premier in Puglia, che esprime profonda soddisfazione per gli straordinari risultati emersi dalle urne delle elezioni amministrative, che decretano il successo della linea del partito sul territorio pugliese. Non gli è riuscito il colpo a Maglie, con Antonio Fitto, ma può festeggiare in città importanti come Gallipoli. Ha ottenuto anche un altro sindaco a Presicce- Acquarica: Giacomo Palese, che ha trionfato con 50,09% (2898 voti), pari a 8 seggi, contro il 49,91% del sindaco uscente Paolo Rizzo (2888 voti), pari a 3 seggi.

Ottenere buoni risultati sui territori è importante ora che Vannacci minaccia spaccature anche al sud. “La Puglia del buon governo cresce e si radica sempre di più. I risultati di questa tornata elettorale amministrativa dimostrano che i cittadini premiano la coerenza, la competenza e il contatto diretto con i territori che la Lega mette in campo ogni giorno – scrive Marti – Rivolgo i miei più entusiasti auguri di buon lavoro a Michele Leombruno, nuovo Sindaco di Serracapriola. Una vittoria meritatissima, nata da un progetto serio e da un grande entusiasmo che darà finalmente una svolta e una nuova prospettiva di crescita alla comunità della Capitanata.

Un motivo di immenso orgoglio per tutta la Lega Puglia è inoltre la storica vittoria a Presicce-Acquarica, dove Giacomo Palese è stato eletto Sindaco guidando una coalizione sotto il simbolo ufficiale della Lega. Vedere il nostro simbolo trionfare nel cuore del Salento è la conferma della bontà del progetto politico e del lavoro di radicamento svolto in questi anni. A Giacomo e alla sua squadra va l’abbraccio mio e di tutta la segreteria regionale. Grande soddisfazione anche per il risultato ottenuto a Gallipoli con l’elezione di Flavio Fasano, figura di esperienza e riferimento politico-amministrativo del territorio, così come per la riconferma a Monteroni di una grande donna e amministratrice quale Mariolina Pizzuto, Sindaco uscente, premiata dai cittadini per il lavoro svolto e la serietà dimostrata negli anni”.

Straordinario anche il risultato raggiunto a Calimera da Brizio Maggiore, protagonista di una prova politica di grande spessore, con oltre 1000 voti a sostegno del Sindaco eletto: un dato che testimonia radicamento, consenso e capacità di rappresentare concretamente il territorio continua Marti – Orgoglio infine per l’elezione ad Arnesano della straordinaria Federica Nuzzaci, giovane amministratrice capace di interpretare entusiasmo, competenza e rinnovamento. Da Serracapriola a Presicce-Acquarica, passando per Gallipoli, Monteroni, Calimera e Arnesano, la Lega si conferma forza trainante e di governo, capace di dare risposte vere ai cittadini. Saremo costantemente al fianco dei nostri sindaci e amministratori per sostenere i territori nelle sfide del futuro”.