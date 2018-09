BARI – A sinistra del Pd c’è chi aspetta che Michele Emiliano si dia una mossa e continui il rimpasto interrotto. I renziani vogliono un uomo in giunta, Abaterusso vuole Borraccino. Ormai è passato troppo tempo e la sinistra minaccia di candidare Laforgia. Anche i renziani rischiano di mettere sul tavolo un nome per ostacolare il bis di Michele Emiliano alla presidenza della Regione Puglia. Qualcuno ha pensato addirittura a Dario Stefano, ma in molti degli avversari del governatore propendono per qualche nome di grido della società civile. Dunque, per il governatore ci sono molti più nemici interni questa volta, ma la rete di alleanze si è allargata a destra, al contrario di quello che è avvenuto 5 anni fa. Prima di pensare alle regionali c’è uno step da superare: le comunali di Bari. La sinistra però si è spaccata ed è entrata in fibrillazione. “La convocazione delle forze di centrosinistra per il prossimo 12 settembre ci appare alquanto irrituale. E per varie ragioni, sia di forma e sia di sostanza – scrivono Alfonso Pisicchio di Iniziativa Democratica, Anita Maurodinoia , di Sud al Centro, e Salvatore Campanelli, della Lista Emiliano Sindaco di Puglia

Prima di aprire qualsivoglia tipo di tavolo e di farne parte, occorre preventivamente conoscere il recinto della futura coalizione e il programma di governo che essa intende presentare all’elettorato per le Amministrative 2019 del Comune di Bari. Al tempo stesso appare irrealistica e scarsamente condivisibile la modalità di convocazione. Ci saremmo infatti aspettati una proposta di incontro non dal segretario cittadino del Partito Democratico, ma da chi vuole realmente rappresentare la proposta politica per le prossime elezioni comunali: il sindaco uscente Antonio Decaro. Sindaco al quale noi rappresentanti delle forze civiche chiediamo impegni precisi nell’ottica di un possibile fronte elettorale: un programma maturo e organico, un progetto di alleanze più incisivoe inclusivo che guardi al vasto mondo civico, al mondo dell’associazionismo e al recupero di quell’elettorato deluso e che non si riconosce nelle attuali offerte politiche.

In una futura coalizione tutte le forze in campo devono avere pari dignità. Nessuna ha infatti il primato assoluto per dettare l’agenda politica su tempi, modalità, luoghi e temi dei prossimi incontri, e soprattutto il tema della costruzione del programma non può che essere il più partecipato e condiviso dalla comunità barese evitando di ricorrere ai rituali vetusti della politica. Per tutte queste ragioni i firmatari di questo documento politico declinano l’invito a presenziare al tavolo del prossimo 12 settembre, confidando in un immediato cambio di rotta da parte del Partito Democratico cittadino e del sindaco Decaro”. Unire la sinistra a Bari è già difficile, per le regionali sarà un’operazione ancora più ardua, dopo le spericolate alleanze a destra di Michele Emiliano.

Garcin