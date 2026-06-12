Incendi lungo la dorsale ionica, oltre ai mezzi a terra, impiegati anche due Canadair

Salento – Ancora incendi nel Salento con vaste aree di vegetazione e macchia mediterranea finite in cenere.

Ad essere colpita, stavolta, è stata la zona tra Punta Prosciutto e Torre Colimena. Ad agevolare l’avanzata delle fiamme il vento di tramontana di queste ore.

Sul posto per domare il rogo sono impegnate le squadre a terra dei vigili del fuoco, di Arif e della protezione civile e anche due Canadair in volo.

Non si registrano pericoli per le persone e per abitazioni, le fiamme sono infatti tenute a distanza da immobili della zona.

Ma per tutta la giornata di oggi proprio la dorsale ionica – tra Gallipoli e Torre San Giovanni – è stata quella maggiormente interessata da una serie di roghi e incendi che hanno tenuto in allerta e in fase operativa per diverse ore, e ancora in corso, le squadre dei pompieri, protezione civile e forze dell’ordine.