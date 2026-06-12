Caprarica di Lecce, Paolo Greco vara la sua giunta e si gusta la sua terza vittoria consecutiva

CAPRARICA DI LECCE – Il sindaco Paolo Greco torna al timone della sua città per la terza volta: ieri ha provveduto alla nomina della Giunta ed al conferimento delle deleghe ad assessori e consiglieri. Il sindaco aveva anticipato le sue dimissioni per dare man forte ad Antonio Decaro: nonostante la sua buona performance elettorale, non è entrato in Consiglio regionale. La sua squadra, però, lo ha voluto nuovamente alla guida della sua comunità, per la terza volta consecutiva.

Ecco la giunta Greco:

Francesco Falco (vicesindaco): politiche giovanili e comunità educante; welfare culturale ed antimafia sociale; illuminazione pubblica; turismo e reti di promozione turistica.

Vincenzo Perrone (assessore): contenzioso; verde pubblico; sicurezza urbana e polizia locale; legalità.

Pier Paolo Morello: rappresentanza eventi pubblici locali; programmazione spettacoli e promozione del territorio; attività sportive e cura dei luoghi dello sport; raccolta dei rifiuti e CCRR.

Pierangelo Conte: agricoltura; innovazione e lavoro; scuola e cura edifici scolastici; cura e manutenzione parchi; ville e giardini comunali.

Katia Verri: welfare; servizi sociali; integrazione ed accoglienza migranti; salute, campagne di cura e prevenzione.

Anna Oronza Conte: anziani ed invecchiamento attivo; cura del decoro urbano e del patrimonio comunale; associazionismo; reti città marciane ed oronziane, fiere ed eventi connessi.

Patrizia Luceri: formazione; personale; famiglia ed infanzia; comunità energetiche.

Pantaleo Catalano: città dell’olio, cultura e luoghi della cultura e dell’arte; tutela dei diritti dei soggetti fragili; partecipazione civica e progetti partecipati, progetti comunitari ed INTERREG.