Piano delle coste di Lecce, tre ricorsi dei gestori dei lidi respinti o inammissibili

LECCE – Il Piano comunale delle coste, varato nel 2022 dall’amministrazione Salvemini, resiste ai ricorsi dei tribunali amministrativi. Tre dei quattro ricorsi presentati da concessionari e operatori balneari contro il provvedimento sono infatti naufragati davanti alla Prima Sezione del Tar di Lecce, presieduta da Antonio Pasca: due sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, mentre un terzo è stato respinto nel merito. Resta ancora da definire soltanto la controversia che riguarda il Lido Smeraldo di Frigole. A rivendicare la tenuta del piano è l’ex sindaco Carlo Salvemini. “Lo approvammo con il voto contrario di chi oggi governa la città e allora ne contestava la legittimità – afferma –. A distanza di quattro anni il Piano delle coste è ancora in piedi e continua a reggere davanti al Tar. Quello che manca, invece, è la volontà politica di completarne l’attuazione”.

La prima vicenda riguarda il ricorso promosso dalla Federazione Imprese Demaniali e dalla società Maluha Bay, che contestavano alcune valutazioni contenute nel piano, tra cui la classificazione dei fenomeni erosivi e gli obblighi di monitoraggio ambientale. I giudici non sono però entrati nel merito delle contestazioni, ritenendo che gli attuali concessionari non abbiano subito alcun danno concreto e immediato. Le concessioni esistenti restano infatti valide e le eventuali contestazioni potranno essere avanzate solo quando saranno bandite le future gare. Per il Tar si tratta di un interesse soltanto eventuale e futuro, insufficiente a giustificare l’impugnazione. Stessa conclusione per il ricorso presentato da Alfredo Prete, concessionario del Lido York di San Cataldo. Il gestore chiedeva che la struttura in muratura fosse riconosciuta come pertinenza demaniale, così da sottrarla alle prescrizioni del piano che puntano a limitare le opere permanenti sul litorale. Anche in questo caso il Tar ha rilevato l’assenza di un pregiudizio immediato, osservando che la verifica sulla natura dell’immobile dovrà essere compiuta in un successivo procedimento amministrativo.

Diversa la posizione della Torre Rinalda Srl, il cui ricorso è stato esaminato nel merito. La società contestava la scelta del Comune di destinare a spiaggia libera una parte consistente dell’arenile attualmente utilizzato per attività balneari e sportive e sosteneva che le proprie osservazioni fossero state ignorate. I giudici hanno invece riconosciuto la correttezza dell’istruttoria comunale, evidenziando che l’amministrazione aveva tenuto conto delle richieste del concessionario, ampliando di 150 metri il tratto concedibile. Il ricorso è stato quindi respinto, con il Tar che ha ribadito un principio ormai centrale nella gestione del demanio marittimo: le concessioni non attribuiscono diritti permanenti e i futuri affidamenti dovranno avvenire attraverso procedure pubbliche e concorrenziali.

L’unico capitolo ancora aperto riguarda il Lido Smeraldo di Frigole. La società ricorrente contesta la scelta di suddividere l’area in due lotti concedibili di dimensioni inferiori rispetto all’attuale concessione. Prima di decidere, il Tar ha chiesto al Comune ulteriori approfondimenti tecnici sulle motivazioni che hanno portato a quella suddivisione. In attesa della sentenza definitiva, il bilancio per la pianificazione costiera resta comunque favorevole al Comune: il piano approvato nel 2022 ha superato quasi indenne il confronto con le aule giudiziarie, confermando l’impostazione che punta a considerare il litorale come un bene pubblico da gestire attraverso regole uniformi e gare aperte, senza rendite di posizione consolidate nel tempo.