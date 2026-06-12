Il cavallo che non esiste, la vita che resiste

di Vincenzo Candido Renna

C’era stasera, al Teatro Comunale di Galatone, qualcosa che somigliava al respiro di chi si affaccia per la prima volta sul bordo di un precipizio e scopre che, invece di cadere, può volare.

Il Caffè Letterario Neritonensis e l’associazione Diversamente Stabili hanno portato in scena Quadri d’Autore, due atti unici di Achille Campanile — L’inventore del cavallo e 150 la gallina canta — con adattamento e regia di Antonio D’Aprile. Sul palco un gruppo di donne, insieme a due uomini, ha scelto per una sera di uscire dalle proprie vite per abitarne altre, inventate, surreali eppure incredibilmente vere.

Campanile, nato a Roma nel 1899 e morto nel 1977, fu un precursore del teatro dell’assurdo in Italia. Come Beckett e Ionesco, aveva capito che il mondo è spesso grottesco non perché sia cattivo, ma perché è fatto così. E che la risata, a volte, è il modo più intelligente e umano di guardare la realtà.

Lo hanno capito anche queste attrici, salite sul palco con il loro bagaglio di paure, fragilità e limiti. Alcune avevano confessato ad Antonio D’Aprile timori concreti: la memoria che vacilla, gli acciacchi, l’emozione. Eppure erano lì. Perché la vita non aspetta che tutto sia perfetto prima di chiederci di viverla.

D’Aprile ha ricordato una cosa semplice e potente: il teatro è terapeutico perché ci permette di essere qualcun altro, ma soprattutto perché ci restituisce fiducia in noi stessi. Nella nostra mente, nella nostra voce, nella nostra capacità di esserci. E questa, forse, è la cura più preziosa.

Ogni attrice ha combattuto una battaglia personale. Non per ricordare tutte le battute o nascondere l’emozione, ma per accettare di stare davanti agli altri. Per concedersi il diritto di esserci. Sul palcoscenico, infatti, la finzione e la verità finiscono spesso per incontrarsi.

L’inventore del cavallo, scritto nel 1925, è una satira irresistibile del mondo accademico: professori serissimi celebrano l’invenzione di un animale che esiste da sempre, discutono di banalità con la solennità dei grandi pensatori e trasformano il nulla in argomento. Campanile rideva di tutto questo, ma dietro quella comicità c’era uno sguardo lucidissimo sulle contraddizioni della società.

Ancora più graffiante è 150 la gallina canta del 1924. Una coppia arriva a chiedere il divorzio perché lui canta “500” invece di “150”. Un pretesto assurdo che racconta, in realtà, tutte le incomprensioni, le frustrazioni e i silenzi che possono accumularsi in una relazione. Campanile sapeva che spesso i grandi dolori si nascondono dentro i motivi più piccoli.

Amelia Cucci Tafuro, Assunta Dell’Atti, Celestino Miglietta, Dorangela D’Alessandro, Fernanda Muci, Gabriella Spano, Italia Fontana, Lorella Cavalera, Maria Ornella Muci, Maria Patera, Mary Indennitate, Mina Tundo, Nunzia Paglialunga, Paola Dell’Angelo Custode, Pinuccia Ruggeri, Raffaella Tedesco, Rosanna Giorgetti, Salvatore Cazzato e Stefania Antonacci hanno dato voce e corpo ai personaggi con una generosità che va oltre la tecnica. Hanno portato sul palco qualcosa di più raro: la propria autenticità.

Totò Mea, presidente del Caffè Letterario, ha parlato delle sorprese della serata, di amiche che non immaginava così brave. E forse è proprio questo il bello del teatro: scoprire che le persone che abbiamo accanto custodiscono talenti e mondi che non avevamo ancora visto.

L’incasso sarà devoluto alla mensa della Caritas. Un gesto concreto che ricorda come la cultura, quando è viva, non dimentichi mai la realtà. E forse c’è qualcosa di profondamente campaniliano anche in questo: tenere insieme il sorriso e la solidarietà, il palcoscenico e la vita vera.

Stasera a Galatone è accaduto qualcosa di semplice. Un gruppo di persone ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. E tornando a casa, probabilmente, ha scoperto di essere un po’ più forte di quanto pensasse.