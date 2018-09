BARI – L’incontro tenutosi in serata, in Viale Giuseppe Degennaro, per parlare di ambiente e turismo, dove il consigliere regionale Gianni Stea, uomo fidatissimo di Massimo Cassano, è stato il grande protagonista insieme a Michele Emiliano, svela il nuovo scenario politico che si profila all’orizzonte anche per le regionali. I centristi abbandonano il tavolo di centrodestra: dopo l’Udc anche Puglia Popolare rischia di defilarsi. Ci sono altri scenari e altri accordi. Michele Emiliano apre a Massimo Cassano, che sul tavolo del centrodestra ha parlato chiaro: se la coalizione non punta su di lui per la corsa a sindaco di Bari, le valigie sono pronte. Con l’ingresso di Gianni Stea (dato per certo anche dallo staff del governatore), che potrebbe ricevere le deleghe di Ambiente e Turismo, l’accordo con Cassano in chiave regionale è ormai chiuso.

Il piccolo particolare e che Massimo Cassano (con Puglia Popolare) durante le parlamentari si è federato con Forza Italia: ecco perché oggi si può parlare già di rottura (non è dato sapere se sarà definitiva). Del resto anche Luigi Mazzei, segretario provinciale del movimento civico che fa capo a Cassano, dà filo da torcere a Forza Italia, dichiarandosi possibilista sulla candidatura di Pippi Mellone, su cui potrebbe convergere la sinistra, sempre che non scenda in campo per la presidenza della Provincia il sindaco Taurino. Dunque, tutti gli schemi sono saltati: ognuno gioca liberamente, senza remore.

Garcin