LECCE – Restare o andare, questo è il problema di Carlo Salvemini mentre la sua maggioranza con la stampella del gruppo dei transfughi di ‘Prima Lecce’ barcolla. Finamore, Calò e Gigante ieri si sono astenuti su una delibera importante, mentre Marco Nuzzaci (Udc) era addirittura assente: in Aula si votava un provvedimento che vincola il Comune di Lecce a un controllo stringente dei conti pubblici con rigorosi rientri dal debito. Ogni sei mesi bisognerà rendere conto alla Corte dei Conti e al Ministero. Perché questo eccesso di zelo di Salvemini anziché optare per una maggiore libertà di manovra? La risposta è semplice: il sindaco voleva chiarire fin da subito le responsabilità di una situazione che ha spinto l’ente ai confini del predissesto. Salvemini non voleva rischiare il dissesto più in là, visto che già ora manca la liquidità, perché in quel caso le responsabilità sarebbero ricadute anche su di lui. Insomma, l’amministrazione in carica voleva certificare le responsabilità e chiamare alla resa dei conti vent’anni di amministrazione di centrodestra nei giorni in cui si stanno scatenando anche le tempeste giudiziarie.

I toni del dibattito si sono inaspriti e all’orizzonte si delinea chiaramente un aumento del costo dei servizi tutto a carico delle tasche del cittadino. Siamo nei tempi in cui il governo centrale non salva più nessuno. Le scelte di indebitamento degli anni della Poli venivano fatte con un orizzonte completamente diverso: erano gli anni in cui ci si poteva allargare abbondantemente. Ma oggi, dopo tempi di tagli centrali e sofferenze per ogni amministrazione locale, è venuto il momento della resa dei conti. Tutto sembra insostenibile, anche una partecipata come la Lupiae, che offre servizi essenziali. In questo quadro si inserisce il tira e molla psicologico tra Salvemini e la sua stampella.

Mentre alla Lupiae sta per arrivare un advisor intransigente e preciso, che potrebbe trasformarsi in un certificatore di ulteriori tagli, i tre di Prima Lecce lanciano gli aut aut a difesa dei dipendenti. Poi, quando tutto stava collassando, e i tre stavano per staccare la spina, il colpo di scena giudiziario. Le macerie del centrodestra spingevano molti nell’opposizione ad avere paura di un voto a breve. Adesso però i consiglieri di Prima Lecce con la loro astensione preparano il campo a un loro ritorno nel centrodestra, da sempre sostenuto dal senatore Roberto Marti, che vorrebbe nuovamente abbracciare anche Delli Noci. Carlo Salvemini, però, che non ci sta a farsi mettere sotto dai tre transfughi minaccia anche lui di mandare tutti a casa. È un gioco psicologico fatto di tanti diversi interessi in campo: tanti quanto i variegati colori politici del “governo del cambiamento”

Qualcuno mira a logorare lentamente il primo cittadino. Il Pd invece incita il sindaco a non fermarsi, il capogruppo Pd Antonio Rotundo spiega il perché non bisogna arrendersi: “Il problema che abbiamo di fronte e che nessuno può eludere è chiaro: il risanamento ed il rilancio della Lupiae non possono prescindere dal risanamento del bilancio comunale, il risanamento del Comune, se si vuole evitare il dissesto, ci obbliga alla approvazione di un piano pluriennale per il progressivo superamento del deficit che comporta sacrifici e rinunce per i cittadini e per il personale dipendente.

Davanti a questa situazione molto difficile, che abbiamo ereditato dai governi Poli e Perrone, ha senso la rottura della maggioranza, la crisi e quindi il commissariamento e nuove elezioni?

Il banco di prova che la maggioranza di scopo avrebbe dovuto affrontare era d’altronde noto a tutti, e proprio la consapevolezza di tali difficoltà ha spinto forze diverse tra loro a mettersi insieme per scongiurare un lungo commissariamento, giudicato da tutti una vera iattura per la città.

Credo che quelle ragioni che hanno motivato la sottoscrizione del ‘patto per Lecce’ restino tuttora valide e che il precipitare confusamente verso una crisi sarebbe una prospettiva devastante perché credo che il risanamento del Comune e della Lupiae sarebbe tutt’altro che agevole se gestito da un commissario mandato dal Ministero degli interni.

Isoliamo allora le forze dello sfascio, chi gioca al tanto meglio tanto peggio, di fatto il gruppo dirigente che ha governato la città nell’ultimo decennio; il loro vero obiettivo non è salvare né la Lupiae né il Comune, ma affossare la novità della giunta Salvemini per tentare disperatamente la riconquista di Palazzo Carafa attraverso elezioni ravvicinate”.