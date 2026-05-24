Via Rapolla, la protesta dei residenti: erbacce che rendono i marciapiedi impercorribili. Ma la Lupiae interverrà

LECCE – Erbacce alte quasi un metro, marciapiedi scomparsi sotto la vegetazione e pedoni costretti a spostarsi sulla carreggiata. In via Rapolla, nel quartiere Stadio, monta la rabbia dei residenti davanti a una situazione che, giorno dopo giorno, è diventata sempre più difficile da sostenere. Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano tratti completamente invasi dalle sterpaglie, con cespugli cresciuti a tal punto da restringere anche il passaggio delle auto.

La protesta arriva da una delle aree residenziali più note della zona, caratterizzata dalla presenza di ville e abitazioni signorili. “È una situazione mai vista in un quartiere residenziale come il nostro: non riusciamo più ad attraversare i marciapiedi”, lamentano alcuni abitanti, preoccupati non solo per il degrado urbano ma anche per il rischio incendi con l’avvicinarsi dell’estate.

Dietro l’emergenza verde ci sarebbe soprattutto l’andamento climatico degli ultimi mesi. Le piogge frequenti e continue hanno rallentato la manutenzione ordinaria e, allo stesso tempo, favorito una crescita rapidissima della vegetazione spontanea. Un mix che ha mandato in affanno la programmazione degli sfalci in diversi punti della città.

La Lupiae Servizi prova ora a recuperare il terreno perso accelerando gli interventi. “È stato un anno anomalo – spiega il presidente Luca Pasquino – La pioggia continua ha fatto crescere velocemente le erbe da un giorno all’altro. Non si è mai visto un clima del genere”. Il piano predisposto dalla partecipata prevede una rapida estensione delle operazioni di sfalcio. “Da Piazza Palio gli operatori scenderanno velocemente in via Rapolla e nel quartiere 167, per poi andare verso il quartiere Salesiani. Le squadre che operano sul verde stanno accelerando. Nei prossimi 10 giorni dovrebbero essere coperti più di due quartieri”.

Le segnalazioni, però, non si fermano al quartiere Stadio. In molte altre zone di Lecce i cittadini denunciano una crescita fuori controllo delle sterpaglie, effetto di una primavera eccezionalmente piovosa che ha complicato la gestione del verde pubblico e fatto slittare numerosi interventi programmati.